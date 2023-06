Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Züleyha vivrà l’ennesimo dramma della sua vita. La donna si troverà davanti alla scomparsa di sua figlia, della quale si perderanno le tracce. La piccola Leyla sarà rapita. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Züleyha fa un passo indietro

Dopo la morte di Yilmaz la Altun fa un passo indietro, e si riavvicina a Demir, dando così una seconda possibilità al suo matrimonio con il ricco imprenditore che l’ha resa mamma di Leyla. Le cose tra lei e lo Yaman però non andranno molto bene e il loro rapporto vivrà alti e bassi.

A complicare la situazione ci si metterà anche Umit, che farà di tutto per separarli mettendo zizzania tra i due. Ma i problemi con Demir non saranno i soli a preoccupare Züleyha, che ben presto si troverà ad affrontare un dramma che le sconvolgerà la vita.

Spoiler Terra Amara, anticipazioni Turchia

Tutto avrà inizio quando Gulten si recherà alla villa, per vedere la piccola Leyla. Solo in quel momento scopriremo che la bambina non è più nella sua culla.

Chi avrà portato via la piccola Leyla?

A Villa Yaman verrà lanciato subito l’allarme e tutti si metteranno sulle tracce della bambina, per cercare di scoprire cosa sia successo. Il compito più difficile sarà però quello di informare Züleyha che Leyla è stata portata via dalla villa da qualcuno, che è stato abile a far perdere le proprie tracce.

Inevitabilmente la madre della bimba inizierà a temere che le posa essere accaduto qualcosa di brutto. Ma chi l’ha sottratta alle braccia di sua madre, e con quale scopo?

Terra Amara, spoiler turchi

Züleyha penserà che a rapire la piccola Leyla sia stata Ümit, per vendicarsi di essere stata cacciata dalla villa. La Altun prenderà così una pistola e si dirigerà verso la casa di Sermin – dove si è trasferita la Kahraman. Fortunatamente i dipendenti della tenuta riusciranno a fermarla prima che possa compiere qualcosa di folle, prendendosela con la persona sbagliata. A rapire Leyla non sarà stata infatti Ümit, ma qualcuno che avrà agito per sabotare Demir. Lo stesso Yaman – arrivato poco dopo e informato di quanto accaduto – sembra non avere dubbi nel dare il nome al responsabile del rapimento di sua figlia. Siete curiosi di sapere chi è?

Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.