Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che al centro dei riflettori troveremo la coppia formata da Gülten e Çetin, che presto diventeranno genitori. La donna infatti, comunicherà al marito di aspettare un figlio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Gülten a Çetin “presto sarai papà”

Nelle prossime puntate Terra Amara vedremo Gülten rivelare a Çetin che presto nascerà il loro primogenito. Dopo il matrimonio la giovane scoprirà infatti di aspettare un figlio e, emozionatissima, si preparerà a dare la notizia al marito.

Dopo aver preparato una bella cenetta si appresterà ad attenderlo. Quando Çetin rientrerà dal lavoro dapprima non capirà cosa stia accadendo e si preoccuperà. Prima di mettersi a tavola la ragazza gli mostrerà un paio di calze da neonato fatte a maglia, e Çetin la fisserà confuso.

“Presto sarai papà”

Con queste parole la sorella di Gaffur rivelerà a Çetin di essere in dolce attesa. Il marito di Gülten sarà felicissimo per l’annuncio, che ben presto giungerà anche a villa Yaman.

Spoiler Turchia Terra Amara, Gaffur diventerà zio

La giovane inizialmente nasconderà la notizia anche ai familiari, poiché vorrà che il primo a saperlo sia Çetin. Quando però Gaffur scoprirà la gravidanza della sorella sarà felicissimo all’idea che presto diventerà zio.

Anche Züleyha farà salti di gioia per l’amica – che dopo aver sofferto molto in passato – potrà finalmente coronare il suo sogno di diventare madre. Per Gülten sta per iniziare finalmente un periodo felice, dopo molte delusioni d’amore. Ricordiamo infatti che la ragazza ha sofferto molto in passato, prima per l’amore non corrisposto da Yilmaz e poi per le violenze subite da Ercüment.

Finalmente uno spiraglio di sole si aprirà nel suo futuro, e il fratello Gaffur e l’amica non potranno che gioire con lei e Çetin.

Terra Amara puntate turche

Gülten e Çetin saranno al settimo cielo all’idea di diventare genitori e si lasceranno andare a un tenero abbraccio. I due non potranno fare a meno di fantasticare sul loro primogenito: sarà un maschio o una femmina?

Per scoprire se arriverà un fiocco rosa o blu ad allietare la coppia e i protagonisti della soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.