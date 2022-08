Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che presto assisteremo a un doppio lutto. Demir e sua madre Hunkar andranno incontro a un crudele destino. Ma vediamo insieme cosa succede nella soap turca in onda su Canale 5.

Trame turche Terra Amara, Demir trova il corpo della madre Hunkar

Il ricco imprenditore Yaman, dopo la fine del matrimonio con Züleyha viene colpito da un lutto tremendo. Demir ritrova infatti tra alcuni arbusti il corpo della madre. Ma cosa è accaduto e chi ha ucciso Hunkar?

Tutto ha inizio quando la madre di Demir inizia sospettare che Behice nasconda qualche scheletro nell’armadio, e assume un investigatore privato per scoprire di che si tratta. Hunkar scopre così che la zia di Mujgan non ha esitato a causare la morte di tutti i suoi mariti, per poter entrare in possesso delle loro ricchezze. Riesce così a metterla “momentaneamente” con le spalle al muro.

Ma Hunkar non ha fatto i conti con la crudeltà di Behice, che non esita a pugnalarla al ventre causandole una ferita mortale.

Terra Amara, puntate turche: Demir muore

Dopo il ritrovamento del corpo senza vita della madre Demir è sconvolto, e non può certo immaginare ciò che sta per accadere. Il destino infatti sembra non aver ancora finito di accanirsi sulla famiglia Yaman, che si trova a fare i conti con un doppio lutto.

Poco dopo la morte di Hunkar infatti, anche Demir viene ritrovato senza vita. Il suo corpo viene rinvenuto da alcuni operai che, nel corso di lavori di ristrutturazione in un vecchio magazzino abbandonato, notano un vecchio frigorifero lasciato lì molto tempo prima.

Quando aprono la porta dell’elettrodomestico scoprono – nello sgomento generale – che al suo interno è stato nascosto il corpo del ricco imprenditore, ucciso e poi chiuso lì forse nella speranza che non venisse mai ritrovato. Chi ha ucciso Demir e perché? Questa è la domanda che si pone Fikret.

Anticipazioni Turchia Terra Amara, Züleyha scopre che Demir è morto

Dopo il riconoscimento del corpo giunge il momento più difficile, ovvero informare i familiari del ricco imprenditore della sua morte. Dopo che Fikret ha scoperto quasi per caso la notizia, le autorità provvedono a informare anche Züleyha, ormai ex moglie di Demir.

Il doppio lutto colpisce tutti i residenti di Cukurova, e se l’omicida di Hunkar ha ormai un nome, tutti iniziano a chiedersi chi ha ucciso Demir e perché?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.38 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.