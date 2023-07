Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane vedremo Demir Yaman finire dietro le sbarre con l’accusa di aver ucciso la matrigna Sevda, Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Demir inganna Züleyha

La morte di Yilmaz porta a un riavvicinamento tra Züleyha e Demir, ma mentre la Altun inizia a vedere il marito sotto una nuova luce e si scopre sempre più legata a lui, lo Yaman sembra essere lontano.

Spesso l’uomo non rientra a casa e trascorre fuori intere notti, e Züleyha inizia a temere che lui la tradisca. I suoi sospetti si rivelano fondati, e ben presto è chiaro che Demir ha una relazione con Umit.

Spoiler turchi Terra Amara, Umit delusa da Demir

La nuova dottoressa arrivata in città fa di tutto per provocare una crisi sempre più profonda tra i coniugi Yaman, seguendo un piano ben elaborato volto a distruggere il suo amante. Quando però Demir le comunica la sua decisione di rimanere accanto a Züleyha la new entry si sente tradita e giura all’uomo di vendicarsi.

Nel frattempo Demir ha scoperto che Umit è in realtà figlia di Sevda, l’amante di suo padre Adnan. L’uomo decide così di avere un confronto con madre e figlia, sperando di riuscire a sistemare le cose. In quell’occasione la cantante e la figlia rivelano a Demir la loro intenzione di lasciare Cukurova, e lo Yaman da alle due donne del denaro e un’auto per poter affrontare il viaggio.

Terra Amara anticipazioni Turchia: Umit spara a Demir

Prima di partire la figlia di Sevda promette a Demir di vendicarsi. Sentendosi ingannata dallo Yaman la donna punta una pistola contro l’imprenditore, pronta a ucciderlo.

La cantante interviene per impedire alla figlia di compiere il delitto e fa da scudo al figliastro con il proprio corpo.

Terra Amara, trame turche: Sevda muore

La pallottola colpisce Sevda uccidendola all’istante. Demir nasconde il cadavere della cantante nel bagagliaio dell’auto, dopodiché si allontana dal luogo del delitto in compagnia di Umit.

La giovane riesce a lasciare la città, ma per Demir inizia un nuovo incubo. Dopo aver cancellato tutte le prove che avrebbero potuto incastrare l’ez amante lui rimane il solo inidiziato per la morte di Sevda. Le forze dell’ordine non tardano a giungere alla villa per prelevarlo e portarlo in carcere.

I nuovi avvenimenti sconvolgono ulteriormente Züleyha, già costretta ad affrontare il dolore e la preoccupazione per il rapimento della figlia Leyla.

Per scoprire se Demir verrà scagionato dall’accusa di aver ucciso Sevda, e se la piccola Leyla potrà riabbracciare i suoi genitori, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.