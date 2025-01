Tra gli storici volti di Uomini e donne, Teresa Langella torna al centro della cronaca rosa, protagonista di una risposta piccata ai suoi fan, sulla sua mancata maternità.

Teresa Langella, una mamma mancata: lo sfogo dell’ex Uomini e donne

Intervenendo nel web, in una replica agli ultimi quesiti ricevuti dagli utenti, in particolare su Instagram, Teresa Langella non fa mistero del sogno di avere un figlio, adesso che vive una lovestory travolgente con Andrea Dal Corso.

I due innamorati, convolati recentemente a nozze, si conoscevano per la prima volta a Uomini e donne, nella corte dei sentimenti di Maria De Filippi, coprendo i ruoli di Tronista e Corteggiatore . Incalzata dai follower sui social, sulla mancanza di un figlio nella sua sfera affettiva, Teresa oggi chiede tatto e rispetto verso la sua privacy e quella del rapporto di coppia con Dal Corso:

“Chiedo di avere un po’ più di sensibilità. Quelle che a voi potrebbero sembrare domande ovvie potrebbero ferire qualcun altro“, fa sapere l’ex Tronista, rispondendo agli utenti che la inondano di domande sulla mancata maternità.

L’ex Uomini e donne risponde piccata, ai fan

Alla curiosità degli utenti, che le chiedono se le piacerebbe avere un bambino con il marito Andrea Dal Corso, l’influencer di 32 anni replica, così, risentita nelle sue storie sul re dei social:

“Uno ci pensa, però il pensiero non basta. Poi qualcuno ti dice che nemmeno pensarci va bene, quindi non sai nemmeno tu cosa fare”.

Nello sfogo su Instagram, sul sogno di maternità che é al momento irrealizzato, Teresa Langella aggiunge desolata: “Mi dico: ‘Se la gravidanza non arriva non è colpa di nessuno'”. L’influencer chiede i follower a non fare della curiosità, invadenza lesiva del suo privato, invitandoli quindi a una maggiore sensibilità e al rispetto del prossimo, su aspetti e temi sensibili della persona:

“In questi anni ho imparato a conoscervi e quando leggo queste domande non ci vedo cattiveria, non riesco a provare rabbia. Però ci sono modi e modi. C’è chi arriva qui con tutta la sensibilità del mondo e chi invece quasi vuole farti sentire in difetto”.

E in conclusione, nell’appello lanciato sui social, la Langella grida:

“Non sappiamo dietro a una coppia cosa c’è: quello che sta attraversando, se ci sta provando, da quando ci sta provando”.

Teresa Langella è legata ad Andrea Dal Corso dal 2019. La coppia convolava a nozze a settembre del 2024. Nella recente intervista concessa da ospite a Verissimo, l’influencer napoletana aveva già svelato il suo sogno di avere un figlio, con l’amore conosciuto a Uomini e donne:

“Il pensiero di avere un bambino c’è già da un po’. Siamo fiduciosi. Non sei tu a decidere quando e se arriverà, ma rimango positiva”.