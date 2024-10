É una Teresa Langella visibilmente commossa la protagonista al ritorno TV di Uomini e donne, complice Maria De Filippi in un commosso e commovente ricordo. Al rientro nella trasmissione dei sentimenti che in passato le ha fatto conoscere colui che in questi giorni é divenuto il suo sposo Andrea Dal Corso, la bella napoletana ed ex tronista ringrazia la conduttrice Mediaset per averle permesso di superare un periodo nero nella sua vita privata e professionale.

Uomini e donne, Teresa Langella ricorda commossa il trono dei sentimenti

Nella puntata di mercoledì 2 ottobre 2024 di Uomini e donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso diventano super ospiti nello studio del dating show che li faceva conoscere per la prima volta, prima di vedersi uniti in matrimonio in questi giorni di rientro dalle vacanze estive. Lo scorso 14 settembre 2024 si celebrava infatti il matrimonio della coppia televisiva, battezzata dalle cronache rosa del programma dei sentimenti condotto e prodotto dalla regina di ascolti TV delle reti Mediaset, Maria De Filippi.

I due giovani sposi si conoscevano nelle rispettive vesti di tronista e corteggiatore nell’edizione 2019 di Uomini e donne, tra alti e bassi, fino a capitolare in amore con la decisione di darsi l’esclusiva approfondendo la loro conoscenza intima. Nell’ospitata TV a Uomini e donne, l’ex tronista Teresa Langella così come Andrea Dal Corso tengono a ringraziare Maria De Filippi per averli uniti, in particolare é la napoletana a dirsi grata alla popolare vedova di Maurizio Costanzo per averle proposto un trono in trasmissione per la ricerca dell’amore. “Venivo da un periodo nero“, dichiara la campana tra le parole commosse e commoventi che ora fanno il giro sui social tra i trend topic in tendenza nel web.

Teresa Langella grata a Maria De Filippi: la lettera commossa e commovente a Uomini e donne

“Sono felice, oltre il cielo e l’universo- aggiunge la napoletana-. Sono in un vortice di emozioni. Ogni volta, pensare che sin dalle prime volte, avevo già sentito qualcosa. Non mi sono mai sbagliata“. Andrea Dal Corso ricorda quanto il “no” abbia forgiato il loro amore con Teresa Langella, anche dopo la rottura a Uomini e donne: “Ero teso a venire qui, litigavamo sempre in questo studio. Lei ha fatto 1 ora e mezzo di ritardo in Chiesa, le era rimasto qui quel no”. Nonostante il primo “no” del corteggiatore, Teresa ha trovato la chiave giusta per aprire il cuore di Andrea, lasciandosi conoscere al di là delle differenze nella coppia.

E al ritorno TV, non mancano le righe di una lettera di ringraziamento che Teresa Langella destina a Maria De Filippi, a Uomini e donne, parole pregne di emozioni che ora commuovono il popolo sui social: “Tu mi hai dato tanto a livello umano, emotivo e anche lavorativo. Venivo da un periodo nero. Lo hai fatto con cuore e senza chiedere in cambio niente. Ci hai aperto una vita fatta di moltissime opportunità. -spiega l’ex tronista dicendosi grata alla regina di ascolti in casa Mediaset -. Tu che unisci culture diverse, fai nascere grandi amori emozionando l’Italia intera. Ti diciamo grazie. Questa lettera non basterà a dimostrarti la nostra gratitudine e riconoscenza ma ci auguriamo di poter passare del tempo con te”. A conclusione del momento epistolare, poi, l’ex tronista destina un monitor all’occhio pubblico di Uomini e donne, quello di dare la priorità all’amore incondizionato come quello che la lega a Maria De Filippi: “La vita corre in fretta e trascorrere i momenti con chi si vuole bene è la cosa più preziosa che ci resta. Ti voglio bene Maria”.