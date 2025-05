Torna l’appuntamento con “Petrolio”, il programma di approfondimento presentato da Duilio Giammaria in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, sabato 3 maggio 2025.

Sabato 3 maggio 2025 dalle ore 21.35 va in onda una nuova puntata di Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria trasmesso in prima serata su Rai3. Come in ogni stagione, l’obiettivo del programma è di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede. La puntata di stasera dal titolo “Pandemia digitale” parla dei social (e non solo).

I social hanno trasformato la società e prodotto una nuova forma di dipendenza da schermo del cellulare: una vera e propria patologia che colpisce gli adolescenti, ne influenza i pensieri, le emozioni e i comportamenti e il cui effetto può anche penetrare, deformare e avvelenare la vita politica e sociale. Una realtà indagata da Duilio Giammaria nella puntata di stasera.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Petrolio 2025 su Rai3

Al centro dell’inchiesta di stasera di Petrolio dal titolo “Pandemia digitale“, il viaggio di Duilio Giammaria inizia dall’Europa e termina negli Stati Uniti d’America, il cuore della big tech. La domanda è semplice: chi è colpevole di questa gravissima “pandemia digitale”? Tra gli imputati ci sono tutti i creatori dei social: da Zuckerberg a Musk, da Bezos a Pichai, Facebook, Tik Tok, Instagram, Google il potere delle Big Tech si insinua nella politica. In esclusiva le dichiarazioni di alcuni ex dipendenti delle più importanti aziende del settore che svelano il lato oscuro degli algoritmi.

In studio ospite Massimo Ammaniti, psicoanalista e neuropsichiatra infantile e di altri esperti per analizzare le cause e gli effetti dell’espansione delle dipendenze, dal gioco patologico alla pornografia. Come gli adulti possono intervenire per prevenire e contrastare questi fenomeni? Quanto le decisioni della politica possono giocare un ruolo determinante? A rispondere, la senatrice del M5S Barbara Floridia.

