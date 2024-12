Cosa è successo a Teo Mammucari a Belve, da Francesca Fagnani? Sono giorni che non si parla d’altro. Oggi più che mai visto che ieri sera è andata in onda su Rai 2 lo spezzone dell’intervista, prima che il conduttore e showman abbandonasse lo studio, e che si accendesse la polemica social. Dopo aver pubblicato alcune Stories con i messaggi ricevuti dalla Fagnani, Mammucari, questa mattina, ha rilasciato una intervista esclusiva sul sito di RTL102.5 per spiegare il suo punto di vista. Ecco cosa ha detto.

Teo Mammucari parla di Belve e di Francesca Fagnani: gli accordi pre-intervista

Spiegando il suo punto di vista su quanto accaduto, Teo Mammucari ha sottolineato di essere stato lui a chiedere di poter partecipare a Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Su RTL 102.5 il conduttore ha specificato: “L’ho fatto con una richiesta precisa: che Francesca non parlasse dei miei familiari. La mia intenzione era e rimane quella di proteggere le persone che amo, rispettando la loro privacy. Capisco che in un contesto televisivo, dove la visibilità è alta e le dinamiche possono essere complicate, certe scelte possano sembrare improvvise o difficili da comprendere. Ma alla base di tutto c’è una volontà di difendere ciò che per me è sacro: la mia famiglia e la mia vita privata“. Insomma sarebbe andato molto volentieri a farsi intervistare dalla Fagnani, a patto che durante l’intervista non si fosse toccata la sua vita privata.

Cosa è successo dopo? Mammucari spiega che: “Inizialmente, Francesca aveva rifiutato la mia richiesta, ed io l’ho rispettata. Tuttavia, dopo una settimana, mi ha richiamato, dicendo che le sarebbe piaciuto avermi come ospite e che avrebbe evitato di trattare l’argomento familiare. È stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio“.

Sembrava quindi andare tutto per il meglio. L’accordo c’era. Mammucari prosegue il suo racconto dicendo: “Una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio. Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile“.

Teo Mammucari abbandona Belve sopraffatto dal disagio

E’ da qui, da quella difficoltà emotiva riscontrata in studio, dalla paura che l’accordo sia saltato e si possano andare a toccare nervi scoperti, che Teo Mammucari inizia a pensare di non voler più essere uno degli ospiti di Belve. Il conduttore a RTL 102.5 spiega infatti che: “A ‘Ballando’, ho raccontato una parte del mio percorso con grande fatica, e quando mi sono trovato sopraffatto dal disagio, ho preferito chiedere scusa al pubblico e lasciare lo studio, facendo presente quanto fosse forte il mio malessere in quel momento. Probabilmente, Francesca non avrebbe mai affrontato quella tematica, ma la paura era troppo forte“.

Mammucari dice di essersi accorto che forse doveva gestire meglio tutta la situazione. Eppure specifica: “Sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia. Ho sbagliato nel scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà. Francesca ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto”.

La scelta di Mammucari è stata dettata dalla sua fragilità e dalla voglia di proteggere a tutti i costi ciò a cui tiene maggiormente, la sua famiglia. “Sono un artista, un presentatore, un ‘mattatore’, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità. E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze“.