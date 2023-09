I movie action sono uno dei piatti forti di Italia Uno, la rete Mediaset più giovane e scanzonata. Mercoledì 20 Settembre alle 21.20, in prima visione tv assoluta, ne va in onda uno avanzatissimo dal punto di vista tecnologico, ma anche ben recitato da un cast di ottimo livello.

Stiamo parlando di Tenet, pellicola diretta da Christopher Nolan nel 2020. Un mix di generi che spaziano dall’azione alla fantascienza senza che manchino chiare venature thriller. Le curiosità principali le trovate di seguito.

Tenet: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di Tenet.

Un agente della CIA sopravvive ad una missione in Ucraina che doveva anche testarne la fedeltà e la propensione a rischiare la propria vita per la riuscita dell’operazione. L’uomo viene pertanto affiliato ad una organizzazione segreta chiamata Tenet, per la quale dovrà portare a termine un compito difficilissimo, viaggiare avanti e indietro nello spazio e nel tempo per salvare il genere umano da una terribile minaccia sempre più incombente.

Il cast annovera, fra gli altri, John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia e Aaron Taylor-Johnson.

Le principali curiosità sul film

Queste sono le principali curiosità sulla pellicola: