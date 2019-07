Temptation Island Vip scalda i motori. A fine agosto inizieranno le registrazioni del programma targato Fascino Pgt e a guidare il racconto ci sarà la bellissima Alessia Marcuzzi. Il format che prevede la presenza di coppie vip, approderà poi molto probabilmente, a metà o fine settembre nelle nostre case. Ma chi saranno i vip che metteranno alla prova il loro amore nell’isola dei sentimenti e delle tentazioni?

Temptation Island Vip 2019: le prime coppie ufficiali e quelle ancora in forse

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island Vip che dopo l’enorme successo dello scorso anno sotto la conduzione di Simona Ventura, quest’anno avrà una nuova bionda al timone, Alessia Marcuzzi, che ci racconterà i dubbi, le emozioni, le incomprensioni e le tentazioni di sei coppie vip.

Stando alle rivelazioni fatte dal settimanale Oggi, il team di autori del docu-reality, capitanato da Raffaella Mennoia avrebbe già scelto le prime due coppie: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Alex Belli e Delia Duran.

La Caldonazzo ci riprova, dopo una brevissima esperienza a l’Isola dei Famosi di qualche anno fa, l’edizione in cui vinse Raz Degan. Il fidanzato, Andrea Ippoliti è il regista che sta lavorando al progetto di un film sul Prati-Gate e sul fantomatico Mark Caltagirone che ha calamitato l’attenzione del pubblico e dei media la scorsa primavera.

Sulla coppia Belli – Duran, c’è il web che già storce il naso dal momento che l’ex attore di Centovetrine non è amatissimo dal pubblico femminile per come ha “scaricato” la sua ex, Mila Suarez ex concorrente del Grande Fratello 16 in cui si è scontrata pesantemente con un’altra coinquilina, Francesca De Andrè.

I nomi delle probabili coppie di Temptation Island Vip

Se i giochi sembrano fatti per le prime due coppie menzionate, ci sono altre che sono probabili ma di cui non abbiamo ancora la certezza. Infatti stando a quanto si apprende da Novella 2000, il giornale diretto da Riccardo Signoretti le altre coppie vip che potrebbero partecipare al reality dei sentimenti e delle tentazioni potrebbero essere:

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni , direttamente da Uomini e Donne;

, direttamente da Uomini e Donne; Teresa Langella e Andrea Dal Corso , anche loro provenienti dal Trono Classico di Uomini e Donne;

, anche loro provenienti dal Trono Classico di Uomini e Donne; Aida Yespica e Geppy Lama , lei ex gieffina che proprio nel reality della Endemol, fu lasciata in diretta dal fidanzato;

, lei ex gieffina che proprio nel reality della Endemol, fu lasciata in diretta dal fidanzato; Stefano Laudoni e Giorgia Crivello , lui ex di Valentina Vignali;

, lui ex di Valentina Vignali; Lory Del Santo e Marco Cucolo , l’attrice non ha bisogno di presentazioni, lui le è stato vicino in un momento di grave difficoltà per la donna, la perdita del figlio;

, l’attrice non ha bisogno di presentazioni, lui le è stato vicino in un momento di grave difficoltà per la donna, la perdita del figlio; Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, lei figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia.

Ad oggi non c’è nessuna ufficialità che siano effettivamente queste le coppie del reality targato Fascino, ma è un rumors molto insistente.

Aumentano le puntate di Temptation Island Vip?

Come rivelato da Spy, sono previste solamente 4 puntate dell’edizione vip del format, ma le puntate potrebbero salire a cinque, se in corso d’opera si deciderà di inserire una puntata per capire a distanza di un mese se le coppie hanno confermato la scelta fatta al falò di confronto finale oppure no. Insomma, una sorta di “Temptation Island Vip e poi”.