Il “Prati-Gate”, diventa un film: tutte le news relative al cast

E dopo il libro di Eliana Michellazzo ecco che arriva il film su quello che è stato definito il “Prati-Gate”. La triste vicenda che ha coinvolto Pamela Prati, “fidanzata” con un fantasma, Donna Pamela alias Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, sta per diventare un film!

Ecco il cast che darà il volto a Pamela Prati, Mark Caltagirone e Barbara d’Urso nel film ispirato al Prati Gate

Vista l’entità dell’argomento trattato, gli intrighi, i misteri, i profili fake, le malattie (finte), gli attacchi con l’acido, le bugie che ruotano intorno a questa vicenda, forse, sarebbe stata più consona una soap opera… O meglio una di quelle telenovelas degli anni Ottanta, che propinavano situazioni impossibili facendole passare come reali.

Ed ecco che invece a sorpresa, dopo il libro della Michelazzo arriva anche un film diretto da Gianni Ippoliti. A darne notizia proprio il regista dalle pagine di Novella 2000 rivelando anche il titolo della pellicola: Una Storia Italiana.

Certo, e per fortuna, questo capitolo della tv italiana non rappresenta in toto, il nostro Paese, tuttavia, delinea un ritratto di quello spaccato di società, che vive e si nutre di gossip, e di quella realtà virtuale che invade sempre più la vita vera.

Una Storia Italiana: un corto sulla vita di Mark Caltagirone del Prati-Gate

Ippoliti, il regista, dalle pagine di Novella 2000 fa sapere che il progetto artistico si baserà sulla vita dell’imprenditore Mark Caltagirone e sarà un cortometraggio che sarà presentato per la prima volta il prossimo 23 luglio a Maratea, per le giornate internazionali del cinema lucano.

Queste le dichiarazioni del regista sul cortometraggio su Mark Caltagirone

“Il corto è nato da una semplice considerazione: Barbara d’Urso è andata in vacanza, ed era necessario assicurare un prosieguo a un fatto così avvincente che ha coinvolto emotivamente tutti gli italiani. Dopo sei mesi di trasmissioni televisive sulla vicenda, bisognava continuare quel racconto ricco di capovolgimenti e inaspettati colpi di scena, che non poteva morire improvvisamente per l’arrivo dell’estate e della conclusione di alcuni palinsesti. Ecco, quindi, che ho pensato di trasformare l’intero accaduto in un film”.

“Non è certamente semplice produrre una pellicola indipendente, ma la rapidità di esecuzione può rappresentare quell’arma in più vincente. Per mettere in piedi tutto il meccanismo produttivo di un film ci vuole, senza dubbio, del tempo e molto denaro, ma se c’è un’idea forte alla base con un racconto unico e lineare e personaggi robusti, allora il corto può realizzarsi con pochissimo budget e in tempi brevi”.

Ecco il cast che presterà il volto a Pamela Prati, Mark Caltagirone e Barbara d’Urso, scelti proprio da Ippoliti

Certo è un po’ strano pensare che ci sarà un attore in carne ed ossa ad interpretare Mark Caltagirone: sappiamo ormai tutti da un bel pezzo, che è un personaggio inventato e che non esiste!

Ad ogni modo, a interpretare il ruolo sarà l’attore Massimo Di Carlo mentre a dare un volto a Pamela Prati sarà Fabiana Latini. Il ruolo di Barbara d’Urso sarà invece affidato a Elisa Bartolotti.

E’ un vero peccato che la Prati non interpreti se stessa, viste le sue doti attoriali avrebbe certamente vinto l’Oscar!! Ma non tutto è perduto: ve lo immaginate se facesse un cameo, con la battuta:

“E mamma, fai questo e mamma, fai quello!!”

Anche la colonna sonora sarebbe ipotizzabile con il successo dei Ricchi e Poveri, “Mamma Maria” ops Pamela!