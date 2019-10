A Temptation Island Vip 2019 spazio al week end da sogno del “tentatore” Alessandro e Serena Enardu. Nella quinta puntata di lunedì 7 ottobre le scritte “audio non comprensibile“, “telecamera di servizio” e “20 minuti dopo” campeggiano in sovrimpressione su Canale 5 mentre, dall’altro lato del video, c’è Pago che osserva la fidanzata ed il single trascorrere la notte insieme. “Che casino che hai fatto Serena. Che peccato. Ha fatto quello che quando vede in televisione critica“, il commento del cantante sardo in tv. Ecco i video di Witty tv e Mediaset con tutte le immagini.