Quinta puntata mozzafiato, quella di Temptation Island Vip 2019 di lunedì 7 ottobre. Ma come fare per rivederla in streaming on demand? Beh, niente paura! Il quinto e penultimo appuntamento di ieri sera è disponibile in replica online qui su Superguida tv, consultando il video completo di Mediaset e Witty tv pubblicato in apertura in questo articolo.

Ieri a Temptation Island Vip 2019: la prima parte del falò di confronto di Serena e Pago; la corsa di Alex Belli verso la fidanzata Delia Duran; la rabbia di Gabriele Pippo per il bacio tra Silvia Tirado e il “tentatore” Valerio; il week end da sogno di Enardu ed il single Alessandro.

Per il resto, “Temptation” tornerà in onda lunedì prossimo, 14 ottobre 2019 e con i falò di confronto finali delle tre coppie rimaste in trasmissione. Per lunedì 21, infine, pare sia atteso un appuntamento speciale su Canale 5.