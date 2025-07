Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2025 prosegue verso la tappa finale con una trilogia di puntate in onda in prima serata su Canale 5. Questa settimana, infatti, Canale 5 ha pensato bene di fare un graditissimo regalo ai telespettatori con tre puntate del docu-reality. Scopriamo cosa succederà stasera, martedì 29 luglio 2025.

Temptation Island 2025, la sesta puntata stasera su Canale 5

Stasera, martedì 29 luglio 2025, dalle ore 21.34 va in onda la sesta puntata di Temptation Island 2025, la prima della trilogia che Mediaset ha pensato di regalare ai telespettatori per accompagnarli verso il gran finale di stagione. Come sempre a raccontare l’evoluzione dei rapporti di coppia dei concorrenti di Temptation Island c’è Filippo Bisciglia. Stando alle anticipazioni questa sera il viaggio nei sentimenti sarà ampiamente dedicato alla coppia formata da Valerio e Sarah. Una relazione che sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. Valerio nel viaggio dei fidanzati si è avvicinato alla single Ary. Un avvicinamento improvviso, ma che nella puntata di stasera avrà un epilogo davvero inaspettato: Valerio tradirà la fidanzata Sarah con la single tentatrice Ary.

Un tradimento, il secondo di questa edizione, che spingerà Valerio ad una decisione importante: un falò di confronto immediato con la fidanzata Sarah. Si preannuncia un falò di confronto emozionante e da non perdere.

Temptation Island 2025 quando le prossime puntate?

Non solo, durante la sesta puntata di Temptation Island 2025 in onda stasera, martedì 29 luglio 2025, spazio anche alla coppia formata da Antonio e Valentina. Dopo la fuga verso il villaggio delle fidanzate, interrotta solo dal fiatone, Antonio è pronto a regalare nuovi meme ai telespettatori del docu-reality.

Intanto Antonio è arrivato ad una conclusione importante: Valentina è la donna della sua vita. Per questo motivo, dopo l’ennesimo filmato nel capanno, chiede un falò di confronto immediato. Stando alle anticipazioni durante il falò Antonio farà un gesto davvero inaspettato: chiederà la mano della sua amata. Una proposta di matrimonio, la prima nella storia del programma, che vedrà Valentina accettare con tanto di lieto fine! Questo e tanto altro nella puntata di stasera di Temptation Island che vi ricordiamo questa settimana andrà in onda con un triplo appuntamento: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2025!