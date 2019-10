Settimo “Pinnettu” per Pago. A Temptation Island Vip 2019 il cantante sembra sbalordito dopo la visione delle nuove immagini sulla fidanzata Serena Enardu ed il “tentatore” single Alessandro. “Vivono insieme“, “love story nascosta“, “per me questo è un tradimento” il commento dell’artista sardo nella quinta puntata in onda oggi, lunedì 7 ottobre 2019. Ecco il video di Witty tv – Mediaset con tutto il nuovo “Pinnettu” trasmesso stasera su Canale 5.