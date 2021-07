Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti possono già dirsi la coppia di Temptation Island 2021 più chiacchierata e influente sui social, ma potrebbero essere stati squalificati dal gioco appena avviato. Nella prima puntata del format condotto da Filippo Bisciglia, seppur presentandosi come innamoratissimi nonostante la loro differenza d’età, è trapelata la loro voglia di mettersi in discussione come coppia. Questo, in primis per la gelosia morbosa che il giovane nutre verso la sua donna, tanto che le vieta il bikini in tv. I primi particolari emersi della coppia hanno diviso l’opinione pubblica e scatenato molte critiche. Cosa avrebbe, però, potuto portare alla presunta squalifica dei due? Andiamo a scoprire insieme cosa emerge.

Temptation Island 2021: Valentina, Tommaso e le polemiche

In vista della nuova puntata di Temptation Island 2021, attesa per il prossimo 5 luglio 2021 in prima serata su Canale 5, giungono delle anticipazioni tv choc sul conto della coppia formata da Valentina e Tommaso. Cosa accadrà? Si parla di una possibile squalifica.

Lei 40 anni, lui 21 anni. Tommaso e Valentina, nonostante la differenza di età, si sono presentati come una coppia solida. A balzare agli occhi è stata però l’enorme gelosia che Tommaso prova per la sua amata. Nel pinnettu il giovane, vedendo la fidanzata provare dei costumi, ha detto, ad esempio: “I nostri corpi sono sacri… Le ho comprato dei costumi interi, non può mettersi il bikini…”.

Queste dichiarazioni hanno ben presto scatenato le reazioni più disparate del web. Da una parte c’è stata tanta ilarità, dall’altra sono piovute molte critiche contro Tommaso. Gli internauti si sono scagliati contro di lui anche pesantemente e criticato duramente il suo atteggiamento. Fra i detrattori anche un personaggio famoso. Chi?

“Io uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo… al primo videoclip con la chiappa de fora non mi immagino nemmeno. Comunque sto adorando tutto”. Questo il tweet di fuoco della cantante Elettra Lamborghini.

Insomma la coppia non è passata inosservata scatenando numerose polemiche. Cosa succederà in caso l’annunciata squalifica dovesse materializzarsi sotto gli occhi dei telespettatori lunedì sera?

Squalifica in arrivo a Temptation Island 2021? Cosa sappiamo

In vista della seconda puntata di Temptation Island 2021 si parla della possibilità di una squalifica della coppia formata da Valentina e Tommaso. Potrebbero volare tavoli e sedie durante l’atteso appuntamento tv. Come se non bastasse si annunciano addirittura irruzione nel villaggio delle donne di Tommaso per “amore” della sua Valentina.

Il che, in totale inottemperanza delle regole del gioco, potrebbe costare alla coppia una squalifica lampo dal gioco delle tentazioni. Ma per scoprire come sarà evoluto il percorso della coppia, non ci resta che attendere la seconda puntata del format delle tentazioni.