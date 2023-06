Temptation Island è tornato, e lo ha fatto alla grande visto il successo in termini di ascolti tv ottenuto dalla prima puntata andata in onda ieri, 26 giugno 2023 in prima serata su Canale 5. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, perfetto nel suo ruolo di traghettatore dell’attenzione del pubblico da una coppia all’altra, utilizzando tutto il suo carisma e la giusta dose di astuzia, che non guasta in un programma che affida tutto ai sentimenti e ai retroscena caratterizzati da veri e propri colpi di scena, ha raccolto davanti alla tv durante la puntata di ieri ben 3.558.000 spettatori con uno share del 26.1%.

Temptation Island: fenomeno Tv di cui tutti parlano

Il programma ideato e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, non è solo un successo televisivo ma anche social. L’hashtag legato a Temptation Island è in tendenza su Twitter, e una raffica di meme hanno dato immediata misura di un fenomeno televisivo che non ha perso la sua vera identità, nonostante la pausa di una stagione che ad oggi facciamo ancora fatica a capirne le motivazioni.

Nonostante molti definiscono Temptation Island un reality, il programma ideato dalla De Filippi e dal suo sapiente team di lavoro è ben diverso dall’Isola dei Famosi o dal GFVIP.

Il format è il vero fenomeno televisivo degli ultimi anni, un vero e proprio show che per caratteristiche e peculiarità e perchè no un sapiente gioco di regia, riesce a mantenere negli anni una sua identità diversificandosi da programmi storici come Uomini e Donne e C’è Posta per Te.

Temptation Island, il programma apre al dibattito

Il successo di Temptation Island è dovuto anche alla contrapposizione del mondo degli intellettuali, che definiscono il programma come un fenomeno trash, a quello del volere del pubblico televisivo su larga scala, che negli anni ha dimostrato di amare le trasmissioni tv confezionate sui sentimenti. Una contrapposizione che ha consentito al programma di issarsi a stimolatore di dibattiti sull’argomenti quali amore e tradimenti.

Un format che oggi per molti è preso ad esempio per spiegarci i rapporti di coppia meglio di ogni altra. Il tutto è poi condito da un cast mai banale, sia nella versione Vip che nella versione Nip, la seconda forse quella che più piace al pubblico di Canale 5.

Il tema dei sentimenti che funziona in Tv

Coppie, tentatori e tentatrici sono il risultato perfetto di un sapiente assemblaggio costruito su stereotipi e luoghi comuni tutti italiani sui legami sentimentali, ingredienti capaci di smuovere nel telespettatore delle emozioni che oscillano tra l’indignazione, la sorpresa, la derisione nei confronti di alcuni atteggiamenti e la compassione nei confronti dei protagonisti.

In sintesi, quello che possiamo affermare con certezza è che in un periodo di cambiamenti per la televisione italiana, con programmi che non vengono confermati in palinsesto, conduttori che vanno e altri che vengono, il ritorno dopo un anno di assenza di Temptation Island non è solo il ritorno in onda di un programma tv, ma la conferma che nonostante l’assenza per una stagione dal palinsesto Mediaset, Temptation Island non ha perso nessuna delle caratteristiche che lo hanno reso in questi anni un vero e proprio fenomeno televisivo amato dal suo pubblico e chiacchierato da tutti, intellettuali e non.