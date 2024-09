Dopo il grande successo dell’edizione estiva torna il viaggio nei sentimenti con

“Temptation Island“, il programma condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5. Si tratta della prima trasmessa in autunno e che si preannuncia imperdibile! Ecco tutte le coppie, i tentatori e le tentatrici!

Temptation Island 2024: quando inizia a settembre su Canale 5

Ci siamo: da domani, martedì 10 settembre 2024, torna il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, il docu-reality di successo condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5. Protagoniste della prima versione autunnale 7 coppie di fidanzati, non sposati e senza figli in comune, pronte a mettere alla prova i loro sentimenti all’interno del villaggio Is Morus Relais”, l’hotel 4 stelle di Santa Margherita di Pula in Sardegna.

A raccontare le vicende delle sette coppie di fidanzati suddivisi nei rispettivi villaggi a contatto con single tentatori e tentatrici ritroveremo Filippo Bisciglia, mentre il programma ricordiamo è a cura di Raffaella Mennoia, prodotto per Mediaset da Fascino P.g.t. per la regia di Andrea Vicario. Ma chi sono le coppie protagoniste della prima versione autunnale?

Temptation Island 2024, le coppie, tentatori e tentatrici di settembre

Curiosi di scoprire quali sono le coppie della prima edizione di settembre di Temptation Island 2024? Ecco qualche info su di loro:

Diandra , 37 anni e Valerio , 44 anni, fidanzati da 7 anni e mezzo;

, 37 anni e , 44 anni, fidanzati da 7 anni e mezzo; Titty , 24 anni e Antonio , 27 anni, fidanzati da 3 anni;

, 24 anni e , 27 anni, fidanzati da 3 anni; Mirco , 31 anni e Giulia , 30 anni, fidanzati da 9 anni;

, 31 anni e , 30 anni, fidanzati da 9 anni; Anna 27 anni e Alfred, 25 anni, fidanzati da 1 anno e 9 mesi;

27 anni e Alfred, 25 anni, fidanzati da 1 anno e 9 mesi; Fabio , 35 anni e Sara , 22 anni, fidanzati da 1 anno;

, 35 anni e , 22 anni, fidanzati da 1 anno; Alfonso 25 anni e Federica 20 anni, fidanzati da 8 anni;

25 anni e 20 anni, fidanzati da 8 anni; Michele 28 anni e Millie 25 anni, fidanzati da 1 anno e 10 mesi.

Sono loro le coppie protagoniste della nuova stagione, pronte e decise ad analizzare le sfaccettature dei propri sentimenti. A tentarli come sempre un gruppo di tentatori e tentatrici. Partiamo dai single tentatori: Giovanni, John, Yousif, Alessandro, Daniel, Alex, Valentino, Anto, Bruno, Edoardo, Stefano, Francesco e Daniele. Infine le single tentatrici: Michelle, Silvy, Julia, Alessia, Valery, Camilla, Sofia, Raffaella, Ludovica, Saretta, Silvia, Roberta e Jasmine.

Due le location oramai cult: il “Pinnettu” dove vengono mostrati i filmati che raccontano con

immagini e parole gli stati d’animo che si vivono nei due villaggi e il falò. Chi resisterà alle tentazioni e capirà che il loro è un vero amore? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova edizione di Temptation Island 2024!