Eccoci arrivati alle anticipazioni delle ultime due puntate di Temptation Island che andranno in onda lunedì 29 e martedì 30 luglio, sempre in prima serata su canale 5. A narrare il racconto dei sentimenti sempre Filippo Bisciglia che potrà ritenersi soddisfatto per i risultati raggiunti dal docu-reality che he registrato ascolti record, confermandosi leader indiscusso anche sul web.

Temptation Island 2019 volge al termine: ecco cosa accadrà nelle puntate del 29 e 30 luglio 2019

Ebbene sì, l’isola delle tentazioni volge al termine e sapremo finalmente quale decisione hanno preso le nostre coppie: usciranno assieme da questo percorso iniziato 21 giorni fa oppure separati? Vediamo di scoprire qualche succulenta anticipazione.

A Temptation Island è tempo di tirare i remi in barca! Lunedì 29 luglio, in prima serata su Canale 5, infatti, andrà in onda un’altra imperdibile puntata del docu-reality dei sentimenti in cui scopriremo cosa hanno deciso Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Nicola e Sabrina.

Ilaria e Massimo, usciranno assieme o separati da Temptation Island?

Nella sesta puntata, finalmente sapremo l’esito del falò di confronto fra Ilaria e Massimo, che si è interrotto la scorsa puntata, rinnovandoci l’appuntamento per lunedì 29. Cosa decideranno i due ragazzi? I sentimenti che provano l’uno per l’altra saranno abbastanza forti da decidere di restare insieme?

⚠ ATTENZIONE SPOILER! La tensione tra Ilaria e Massimo è alle stelle! Come finirà il loro viaggio nei sentimenti? Lo scopriremo lunedì sera alle 21.10 su Canale 5! #TemptationIsland pic.twitter.com/scb3Ocrjkx — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2019

Le parole di Ilaria e il suo atteggiamento fanno ben sperare che decida per mandare a vaffancuore la “bavosa” ma come molte fidanzate ci hanno insegnato nel corso degli anni, poi di fronte al fidanzato si afflosciano e decidono di perdonare il “traditore” di turno, e uscire assieme dal reality.

Cosa accadrà alle altre due coppie di Tempatation Island?

Intanto le altre due coppie protagoniste Sabrina e Nicola e Katia e Vittorio si apprestano a vivere un weekend da sogno in compagnia del loro single preferito. Riuscirà il loro amore a vincere su tutto, oppure avremo anche qui dei clamorosi addii, come è stato per Andrea Filomena e Jessica Battistello?

ATTENZIONE CONTIENE SPOILER SESTA PUNTATA! Cosa sta per vedere Katia? Lunedì il suo falò di confronto con Vittorio. Cosa accadrà? #TemptationIsland pic.twitter.com/pjdFe7Nhac — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2019

Insomma, i fidanzati e le fidanzate riusciranno, nelle poche ore passate fuori dai villaggi, a fare chiarezza nel cuore e a prendere una decisione definitiva sulle loro storie d’amore? Al rientro, ad attenderli ci sarà il falò di confronto definitivo.

E soprattutto come risponderanno alla domanda cruciale di Filippo: “Decidete di uscire insieme o separati da Temptation Island?”

Temptation Island… e poi: cosa sarà accaduto alle nostre coppie, un mese dopo la loro partecipazione al reality?

Ma… non è finita qui. Il racconto di Temptation Island avrà un ultimo appuntamento speciale martedì 30 luglio in prima serata su Canale 5 in cui ascolteremo le prime dichiarazioni inedite delle coppie su cosa è accaduto un mese dopo l’esperienza all’interno della trasmissione. Avranno confermato la scelta presa al falò o saranno tornate sui loro passi?

Temptation Island Vip: a fine agosto le registrazioni, la messa in onda a fine settembre?

Grande attesa dunque, per queste due ultime puntate finali del docu-reality targato Fascino pgt, società di produzione di Maria De Filippi. Ma l’appuntamento con l’isola delle tentazioni non è certamente finito qui: a fine agosto inizieranno le registrazioni di Temptation Isalnd Vip, ovvero il format con la presenza di coppie vip.

Già confermata alla conduzione Alessia Marcuzzi e sono state svelate le prime due coppie vip, composte da Nathalie Caldanozzo, attrice e il fidanzato Andrea Ippoliti, regista. E l’altra coppie che metterà alla prova il sentimento che li lega è composta da Alex Belli, attore e la fidanzata, Delia Duran, modella.

Se tanto ci da tanto, ne vedremo delle belle!!