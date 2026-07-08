Prosegue l’avventura di Temptation Island 2026con la terza puntata in onda stasera, mercoledì 8 luglio 2026. Cosa succederà alle coppie rimaste nel villaggio dei single?

Temptation Island 2026 terza puntata stasera su Canale 5

Stasera, mercoledì 8 luglio 2025, dalle ore 21.20 va in onda la terza puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Prosegue inarrestabile il successo del programma che la scorsa settimana ha incollato dinanzi alla tv 3.8 milioni di spettatori con il 26.6% di share. Un dato importante considerando anche la contro programmazione dei Mondiali di Calcio 2026.

Nella terza puntata di Temptation Island si tornerà a parlare della coppia formata da Sara e Gabriele. I due sono finiti al centro di una polemica per via di un video filmato intimo uscito sui social e di cui non avevano mai parlato alla produzione del programma. Una notizia molto discussa, anche sui social, che non ha sicuramente aiutato l’immagine dei due ragazzi. Non solo, durante la scorsa puntata Gabriele è stato protagonista di una fuga dal villaggio dei fidanzati pronto a tutto per un confronto diretto con il single tentatore Andre. Una fuga che ha sicuramente attirato l’attenzione del pubblico, ma che poteva costare caro al ragazzo che non è stato espulso dal programma solo perchè non è entrato in contatto con la fidanzata Sara. Intanto poco dopo Gabriele ha richiesto il falò di confronto anticipato: cosa deciderà di fare Sara? Lo scopriremo stasera.

Temptation Island 2026, nuove crisi e falò per le coppie

Secondo le anticipazioni durante la terza puntata di Temptation Island 2026 ampio spazio sarà dedicato anche alla coppia formata da Soraya e Cristian. Nella scorsa puntata Soraya si è espressa con parole davvero negative sul fidanzato Cristian definendolo un parassita senza soldi che preferisce comprare una maschera di Spiderman piuttosto che portarla a cena. Parole ascoltate nel pinnettu dallo stesso Cristian che ha reagito con un sonoro “che schifo”. Intanto fuori dal programma l’influencer Elisa Esposito ha deciso di lanciare una campagna GoFound per raccogliere soldi per regalare un’armatura da Iron Man a Cristian.

Questo e tanto altro nella terza puntata di Temptation Island 2026 in onda stasera su Canale 5.