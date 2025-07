Ultima fermata per il viaggio di Temptation Island 2025 che stasera, giovedì 31 luglio 2025, saluta i telespettatori di Canale 5 con l’ultima puntata della trilogia da record. Nell’ultima puntata scoprire cosa è successo alle coppie di fidanzati un mese dopo il falò di confronto. Ecco alcune anticipazioni su cosa succederà stasera, giovedì 31 luglio 2025.

Temptation Island 2025 – Un mese dopo, il gran finale stasera su Canale 5

Stasera, giovedì 31 luglio 2025, dalle ore 21.34 va in onda la ottava ed ultima puntata di Temptation Island 2025, la terza della trilogia che Mediaset ha pensato di regalare ai telespettatori per accompagnarli verso il gran finale di stagione. La puntata di stasera dal titolo “Temptation Island – Un mese dopo” vedrà il ritorno di tutte le coppie di fidanzati per scoprire cosa è successo un mese dopo il falò di confronto. Nella puntata di mercoledì 30 luglio Filippo Biscilia ha già incontrato Lucia a Rosario. La coppia, uscita insieme dopo il falò di confronto finale con tanto di promessa di convivenza, ma in realtà le cose sono andate diversamente una volta usciti dal programma. Non solo la convivenza è stata messa in stand bye, ma durante il confronto “un mese dopo” è stata svelata una verità davvero scottante. Il tentatore Andrea ha inviato al programma un filmato in cui ha raccontato di aver sentito e visto Lucia dopo il programma. Inizialmente la ragazza ha smentito, ma successivamente quando Rosario ha cercato un confronto con il single tentatore, Lucia è tornata sui suoi passi ammettendo pubblicamente a Filippo Bisciglia di aver incontrato il tentatore e di aver avuto un momento di debolezza. Un finale amaro per Rosario che ha lasciato il programma senza la fidanzata Lucia.

Durante la puntata altre due coppie si sono nuovamente ritrovate davanti al falò: si tratta di Denise e Marco e Sonia B. e Alessio. Se per la prima coppia questa volta c’è stato il lieto fine, per la seconda no visto che Alessio ha deciso di uscire da single dal programma.

Temptation Island 2025 puntate: cosa è successo alle coppie un mese dopo?

Durante l’ottava ed ultima puntata di Temptation Island 2025 in onda stasera, giovedì 31 luglio 2025, i telespettatori scopriranno cosa è successo alle altre coppie del programma un mese dopo il falò di confronto. Sarah e Valerio, dopo uno dei falò più emozionanti di sempre del programma, saranno tornati insieme? E’ tanta la curiosità del pubblico che spera in un lieto fine per la coppia. Non solo, Sonia avrà perdonato il tradimento di Simone? Spazio anche a Valentina e Antonio che sono usciti insieme dal programma con una promessa di matrimonio, mentre Marco e Denise avranno riconfermato il loro amore? Infine scopriremo il futuro di Maria Concetta e Angelo, ma anche in che rapporti sono oggi Sonia B. e Alessio.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera, il gran finale di stagione di Temptation Island che ha registrato ascolti da record con quasi 4 milioni di telespettatori. Vi ricordiamo che l’appuntamento con il gran finale è per stasera, giovedì 31 luglio 2025, sempre in prima serata su Canale 5!