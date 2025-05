Grande novità per i fan di Temptation Island: il celebre reality dell’estate cambia casa. Dopo anni trascorsi tra le spiagge della Sardegna, il programma targato Fascino PGT e prodotto da Maria De Filippi si trasferisce in Calabria. Le nuove riprese sono previste per il mese di giugno e si svolgeranno a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Temptation Island 2025: cambio di scenario per il reality dei sentimenti

Il villaggio delle tentazioni, dove coppie e tentatori si mettono alla prova tra emozioni forti e colpi di scena, avrà quindi un nuovo sfondo: il litorale calabrese, e in particolare le spiagge di Guardavalle Marina, una località balneare apprezzata per il suo mare cristallino e le sue atmosfere più selvagge rispetto alla classica cornice sarda.

La scelta della nuova location è legata anche alla volontà di valorizzare territori meno sfruttati mediaticamente, offrendo al pubblico un’ambientazione inedita ma altrettanto suggestiva.

Riprese a giugno 2025, messa in onda a luglio su Canale 5

Le registrazioni del programma prenderanno il via a giugno, in linea con le tempistiche tradizionali. La messa in onda di Temptation Island 2025 è prevista come sempre in prima serata su Canale 5, probabilmente a partire da fine giugno o inizio luglio. Alla conduzione dovrebbe essere confermato Filippo Bisciglia, volto storico del programma.

Guardavalle Marina pronta al debutto in TV

Per Guardavalle Marina si tratta di un’importante occasione di visibilità. Il piccolo centro del basso Jonio catanzarese, con le sue spiagge incontaminate e la vicinanza alla natura, è pronto ad accogliere troupe e partecipanti. Un’occasione anche turistica e promozionale per la Calabria, che potrà mostrare le sue bellezze a milioni di telespettatori.