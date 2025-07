Il falò di confronto tra Marco e Denise a Temptation Island 2025 segna l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita. Cosa è successo?

Marco e Denise si sono lasciati a Temptation Island 2025?

Marco ha chiesto un falò di confronto anticipato alla fidanzata Denise a Temptation Island 2025. “Ma hai capito cosa hai fatto?” – è l’incipit con cui Marco inizia il confronto con la fidanzata precisandole – “sei entrata dopo un paio d’ore hai cominciato a mettermi a confronto con un ragazzino di 24 anni dicendo che lui è maturo ed io no“. Denise è incredula alla reazione del fidanzato: “non è assolutamente così”. Marco è molto arrabbiato: “non mi ha mai difeso, tu hai fatto un percorso di merda” – ma Denise ribatte – “tu cercavi dentro di te la risposta, tu mi hai detto che dovevi capire se avevi i morsi della gelosia“.

Marco non ci sta e replica: “credimi non sto qui per quello, tu mi hai sminuito dall’inizio alla fine. Tu mi hai portato qua per capire se io fossi come te, se fossi una persona leggera come te. Tu volevi comprare casa con me…”. Denise allora gli ricorda il motivo per cui hanno partecipato a Temptation Island 2025: “noi da qui dovevamo uscire bene, lui a casa mi aveva detto che doveva capire se mi amava abbastanza”, ma Marco replica “ero convinto che il tuo amore fosse più grande del mio“.

Marco e Denise escono separati da Temptation Island 2025, ma…

E’ arrivato il momento della domanda di rito a Temptation Island 2025. Filippo Bisciglia, infatti, domanda a Marco “decidi di tornare a casa con Denise o solo?”. La replica del ragazzo sorprende: “non ce la faccio a superare quello che hai fatto, sono stato troppo male. Non mi aspettavo che tu pensassi tutto quello di me, non mi aspettavo…credimi. Mi hai ferito troppo, le parole feriscono”. Denise è incredula e lo esorta a pensarci: “Se usciamo insieme avremo modo di parlare” , ma Marco non desiste “sono troppo deluso, arrabbiato. Sono deluso e innamorato, ma l’amore deve essere accompagnato da stima e rispetto”. Marco decide di tornare da solo e Denise non resta che accettare la sua decisione: “ovviamente non posso fare altro che accettare. Sarei uscita con lui dal primo giorno”. Prima di andare via un lungo abbraccio tra i due fa ben sperare al punto che Filippo Bisciglia rifà la domanda a Marco, ma la sua scelta è irremovibile! L’ultima parola a Denise che in lacrime precisa: “ho capito che ti sei sentito paragonato, non l’ho mai fatto, ma se ti è arrivato questo messaggio ti chiedo scusa. Non ti ho paragonato a lui”. In una storia d’amore con la nostra l’arrabbiatura si supera insieme, la delusone si supera insieme perchè l’ho fatto per lui“.

Ecco il video Witty Tv.