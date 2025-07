Tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island 2025, il reality show dei sentimenti campione d’ascolti di Canale 5. A poche ore dalla prima puntata cresce la curiosità di conoscere chi sono i tentatori e le tentatrici della nuova stagione chiamati a mettere alla prova rispettivamente fidanzati e fidanzate!

Temptation Island 2025 torna su Canale 5 con nuovi tentatori e tentatrici

Da giovedì 3 luglio 2025 al via la nuova edizione di Temptation Island 2025 con Filippo Bisciglia pronto a mediare tra crisi di coppia e nuovi possibili amori. L’ex concorrente del Grande Fratello è diventato oramai da anni il volto simbolo di uno dei programmi più seguiti ed attesi dell’anno. Sette coppie di fidanzati sono pronti a separarsi e a vivere per 21 giorni a stretto contatto con single tentatori e single tentatrici a cui spetterà il compito di metterli alla prova.

Il cast di tentatori e tentatrici di Temptation Island 2025 è composto da 13 donne e 13 uomini che hanno un solo obiettivo: diventare la “tentazione” di fidanzati e fidanzate messi alla prova e costretti a convivere separati nei villaggi calabresi del Calalandrusa Beach&Nature Resort. Riusciranno tentatori e tentatrici a mettere in crisi le coppie di Temptation Island?

Temptation Island 2025, tutti i tentatori della nuova stagione

I tentatori di Temptation Island 2025 promettono scintille nel villaggio resort Calandrusa a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Le fidanzate di questa edizione dovranno convivere per diverse settimane con alcuni volti noti del piccolo schermo, ma anche tentatori finora mai visti in tv. Tra i personaggi noti ci sono: Emanuele Fiori, ex concorrente del Grande Fratello, ma anche Diego De Fazio, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Sempre dal mondo Uomini e Donne ritroviamo i corteggiatori Gabriel Merolla e Francesco Farina.

A seguire la lista dei tentatori comuni di Temptation Island 2025:

Lorenzo, 22 anni, personal trainer;

Alessandro, rappresentante di 36 anni;

Edoardo, 25 anni, impiegato nel settore informatico;

Mariano, 32 anni, operaio specializzato;

Andrea, 29 anni, caposquadra in una ditta logistica;

Salvatore, 27 anni, autista;

Flavio, 24 anni, calciatore;

Matteo, 28 anni, tecnico metalmeccanico;

Manuel, 26 anni, guardia giurata

Temptation Island 2025, tutte le tentatrici

Ma passiamo ai nomi delle tentatrici di Temptation Island 2025 a cui toccherà il compito di mettere alla prova i fidanzati di questa edizione. Riusciranno a fare breccia nel cuore dei fidanzati portandoli così ad una decisione di cambiamento? Ecco le informazioni finora rivelate: