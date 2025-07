Temptation Island 2025, il viaggio nei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia entra nel vivo con la quinta puntata trasmessa questa sera su Canale 5. Questa settimana e la prossima, il programma campione d’ascolti raddoppia l’appuntamento con due puntate trasmesse il mercoledì e giovedì. Scopriamo le anticipazioni di quello che succederà stasera, giovedì 24 luglio 2025.

Temptation Island 2025, la quinta puntata stasera su Canale 5

Stasera, giovedì 25 luglio 2025, dalle ore 21.34 va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2025, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Questa sera il viaggio nei sentimenti riprende dalla coppia formata da Sonia e Simone! Dopo la visione dei filmati del tradimento del fidanzato Simone con la single tentatrice Rebecca, Sonia chiede immediatamente il falò di confronto. Nonostante Sarah e le altre ragazze l’hanno invitata a prendere tempo anche per vedere fino a che punto il fidanzato è capace di spingersi, alla fine Sonia decide di seguire il suo cuore e di chiedere un falò di confronto immediato.

Intanto nel villaggio dei fidanzati, Simone dopo il bacio alla single Rebecca si confronta con Rosario confessando che una donna come Sonia non esiste. “E’ una donna donna donna” – dice Simone elogiando, finalmente verrebbe da dire, la povera Sonia che a pochi metri di distanza cerca conforto tra le amiche dopo la scoperta del tradimento in diretta nazionale! Cosa succederà durante il falò di confronto tra Sonia e Simone? La ragazza si lascerà convincere oppure decidere di mettere un punto a questa relazione?

Temptation Island 2025 coppie: chi si lascerà dopo il falò?

Non solo, durante la quinta puntata di Temptation Island 2025 in onda stasera, giovedì 24 luglio 2025, spazio anche alla coppia di Valentina e Antonio. Durante le ultime puntate i due si sono fatti notare per il carattere fumantino e le loro espressioni in napoletano che tanto divertono i telespettatori. Questa volta però Valentina vivrà una crisi nel villaggio delle fidanzate dopo aver visto il fidanzato Antonio sempre più vicino alla single Marta. Anche per loro è arrivato il momento del falò di confronto? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la puntata di stasera di Temptation!

Attenzione: ricordiamo che le prossime due puntate di Temptation Island 2025 andranno in onda mercoledì 30 e giovedì 31 luglio sempre in prime time su Canale 5!