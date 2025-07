Tutto pronto per la quarta puntata di Temptation Island 2025, il viaggio nei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Dopo il grandissimo successo d’ascolti delle precedenti puntate, il programma raddoppia l’appuntamento sia mercoledì che giovedì. Ecco le anticipazioni di quello che succederà stasera, mercoledì 23 luglio 2025, durante la quarta puntata !

Temptation Island 2025, coppie in crisi verso il falò di confronto

Stasera, mercoledì 24 luglio 2025, dalle ore 21.34 va in onda la quarta puntata di Temptation Island 2025, il reality show dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Stando alle anticipazioni ampio spazio sarà dedicato alla coppia formata da Valentina e Antonio con nuovi siparietti messi in scena dal concorrente partenopeo. Dopo le precedenti puntate dove si è fatta notare per le sue scenate che sembrano tutt’altro che reali, Antonio nella puntata di stasera reagirà davvero male ad un filmato della fidanzata Valentina al punto da darsi alla fuga. Una scena che per tutti i fan del programma ha un precedente anche se nella versione spagnola. Chissà che Antonio non possa far di meglio!

Non solo, durante la puntata scopriremo anche l’evoluzione della conoscenza tra Denise, la fidanzata di Marco, e il single tentatore Flavio. Tra i due sembra esserci sempre più sintonia al punto da spingere Marco a chiedere un falò di confronto anticipato.

Temptation Island 2025 anticipazioni: tradimento in arrivo per una coppia?

Non solo, durante la puntata di stasera di Temptation Island 2025 spazio anche ad un tradimento che vede protagonisti la coppia formata da Sonia e Simone. Nelle precedenti puntate Simone si è lasciato andare ad una serie di rivelazioni che hanno lasciato basita la fidanzata Sonia. L’irresistibile personal trainer, a detta sua, ha confessato un tradimento al punto da rivelare “ho avuto tante fantasie che, a volte, sono diventate pure realtà. Ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona“. Ma non finisce qui, visto che si è immedesimato anche nel ruolo di divulgatore scientifico dando una sua personale visione della storia “sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna e i dinosauri non si sono mai estinti“.

Tralasciando le sue affermazioni, nella puntata di stasera Simona andrà ben oltre lasciandosi andare ad un bacio con una single tentatrice. Il tradimento sarà mostrato alla fidanzata Sonia che delusa ha commentato: “mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo”.

Che dire: la quarta puntata di Temptation Island 2025 si preannuncia davvero imperdibile! Intanto ricordiamo che cambia la programmazione delle prossime puntate di Temptation Island con un doppio appuntamento settimanale in vista del gran finale del 31 luglio 2025!