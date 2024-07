Tutto pronto per il grand finale di Temptation Island 2024 giunto stasera, giovedì 25 luglio 2024, alla sesta ed ultima puntata. Ultimi falò di confronto per le coppie rimaste nei villaggi: chi si lascerà e chi proseguirà la storia d’amore?

Temptation Island 2024 puntate: stasera l’ultima con i falò di confronto tra le coppie

Giovedì 25 luglio 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con la sesta puntata di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti di sette coppie di fidanzati è giunto al gran finale e finalmente scopriremo quale coppia proseguirà la propria storia d’amore al di fuori del programma e chi no. Nella quinta puntata Lino ha richiesto un nuovo confronto con la ex Alessia; un confronto in cui Lino ha cercato di rimediare agli errori fatti, ma Alessia non ha desistito e ha confermato, giustamente, la sua scelta di uscire da sola dal programma.

Poi è stata la volta del falò di confronto tra Gaia e Luca, l’uomo che tradisce per bisogni fisiologici. Un confronto impari con Gaia che è ricaduta nella ragnatela del fidanzato, visto che alla fine è uscita con lui pur precisando “non sono sicura”. Per la serie errare è umano, ma preservare è diabolico!