Prosegue il viaggio dei sentimenti di Temptation Island 2024 con la terza puntata di stasera, martedì 24 settembre 2024 raccontata da Filippo Bisciglia e trasmessa in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni tra crisi di coppia e falò di confronto.

Temptation Island 2024, per le coppie c’è il primo falò di confronto?

Martedì 24 settembre 2024 dalle ore 21.34 va in onda la terza puntata di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Al centro della puntata la coppia formata da Titty e Antonio. Dopo il rifiuto del primo falò di confronto da parte del fidanzato Antonio, Titty nel villaggio delle fidanzate viene nuovamente chiamata nel pinnettu per nuovi video. La ragazza vede nuove immagini del fidanzato Antonio sempre più vicino ad una tentatrice e perde il controllo. «È tempo di pensare a me stessa. In tre anni non l’ho mai fatto. Non preoccuparti…» sono le parole di Titty dopo aver visto i nuovi video di Antonio con la tentatrice.

Non solo, al centro della puntata anche altre coppie protagoniste della prima edizione autunnale di Temptation. Si tratta di Valerio e Diandra. In arrivo una grande delusione per Valerio che nel pinnettu vedrà delle immagini della fidanzata Diandra che lo porteranno ad una decisione inaspettata.

Temptation Island 2024, coppie in crisi: Anna lascerà Alfred?

Ma non finisce qui, visto che la terza puntata di Temptation Island 2024 accende nuovamente i riflettori sulle coppia formata da Anna e Alfred. Dopo l’avvicinamento alla single Sofia, Alfred all’interno del villaggio dei fidanzati si è avvicinata anche ad un’altra single deludendo così doppiamente la fidanzata. Anna è sempre più delusa dal comportamento del fidanzato e dopo l’ennesimo filmato del fidanzato interessato ad un single tentatrice reagisce dicendo: «ti mostrerò io cosa combino al falò». Falò di confronto in arrivo per la coppia?

Per scoprilo vi inviamo a seguire dalle 21.34 con la terza puntata di Temptation Island 2024 in prima serata su Canale 5.