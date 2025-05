Stasera, domenica 4 maggio 2025, va in onda la quarta puntata di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. A discutere delle dinamiche dei concorrenti e di quanto successo negli ultimi giorni gli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata di questa sera.

The Couple stasera su Canale 5, la diretta della quarta puntata del 4 maggio 2025

Questa sera, domenica 4 maggio 2025, dalle ore 21.34, torna The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Il programma entra nel vivo con la quarta puntata e un nuovo televoto ad eliminazione. Al momento sono sette le coppie in gara che dovranno sfidarsi tra prove di abilità, memoria e coraggio per raggiungere l’obiettivo finale: il montepremi record da 1 milione di euro. Dopo il cambio di programmazione dal lunedì alla domenica sera per via degli ascolti non proprio entusiasmanti, The Couple si avvia verso il gran finale in programma domenica 11 maggio 2025.

Il reality show che ha segnato il ritorno di Ilary Blasi su Canale 5 non ha brillato negli ascolti e non ha coinvolto più di tanto il pubblico costringendo Mediaset a correre ai ripari con un cambio di programmazione e una chiusura anticipata. In vista della finale di domenica prossima, questa sera assisteremo ad una vera e propria “carneficina”, visto che ci saranno una serie di eliminazioni a catena. Chi sarà eliminato? Intanto nella casa Antonino Spinalbese fa sempre più discutere: per molti dei coinquilini l’ex di Belen Rodriguez è uno stratega. Intanto nella casa crescono le tensioni tra Pierangelo Greco e le sorelle Testa, ma anche tra Stefano Oradei e Antonino Spinalbese. Dopo quattro settimane di convivenza forzata cominciano a delinearsi le prime alleanze, ma anche le rivalità in vista del montepremi finale di 1 milione di euro. Questa sera spazio anche ad una bella sorpresa per Laura Maddaloni che riabbraccerà le figlie.

The Couple – Una vittoria per due, eliminati e nomination del 4 maggio 2025. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quarta puntata di The Couple – Una vittoria per due scopriremo anche il verdetto del televoto. Durante la scorsa puntata del nuovo reality show di Canale 5 ci sono state le nomination che hanno visto tra i più nominati le coppie formate da Pierangelo e Jasmine e le Sorelle Testa Irma e Lucia.

Chi vuoi salvare tra le coppie Pierangelo e Jasmine e le Sorelle Testa Irma e Lucia? Alla chiusura del televoto la coppia meno votata sarà definitivamente eliminata dal gioco. Stando ai sondaggi la coppia formata da Pierangelo e Jasmine sembrano essere tra i più votati dal pubblico con il 53%, mentre per le sorelle Testa sono solo il 47%. Chi sarà eliminato?

The Couple – Una vittoria per due, dove seguirlo in tv e streaming

The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda il lunedì in prima serata su Canale 5. Non solo, proprio come per il Grande Fratello, il programma è disponibile in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

La diretta 24 ore su 24 è disponibile su Mediaset Extra. Da segnalare anche le finestre quotidiana su La5 con collegamenti Live, mentre su Canale 5 e Italia 1 con gli aggiornamenti quotidiani.