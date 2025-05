I ragazzi della scuola di Amici si sono esibiti ieri, 3 maggio 2025, al Foro Italico a Roma alla Special Edition del Tennis and Friends, manifestazione che celebra musica e benessere. A poche settimane dalla finale, i cantanti e i ballerini hanno fatto il loro ingresso nella Grand stand Arena, accolti con un grande boato da parte del pubblico presente. Per loro è stata la prima occasione di esibirsi dal vivo fuori dagli studi televisivi.

Tennis and Friends, i ragazzi della scuola di Amici 2025 parlano della loro esperienza

Noi di SuperGuida TV eravamo presenti all’evento e abbiamo raccolto le loro dichiarazioni. A presentarli uno per uno è stata la giudice del serale Elena D’Amario: “Che meraviglia ragazzi avervi qui. So che siete ancora super impegnati con la preparazione delle vostre performance”, ha esordito. La prima ad esibirsi è stata Chiara. La ballerina è stata eliminata nella puntata del serale andata in onda sabato 3 maggio perdendo al ballottaggio contro il fidanzato TrigNO. Il cantante e la ballerina si sono conosciuti in casetta e hanno instaurato da subito un rapporto di complicità. Proprio TrigNO, prima di cantare il suo inedito “Maledetta Milano”, ha raccontato le sue emozioni vissute nella scuola: “Ho incontrato delle persone speciali a partire dalla produzione fino ai miei compagni e forse ho trovato anche l’amore”.

Tra i pretendenti alla vittoria finale del circuito ballo c’è anche Alessia Pecchia. La ballerina ha stregato tutti con un’esibizione di flamenco: “Amici è la concretizzazione di quello che avevo sempre sognato e immaginato”, ha dichiarato. Ad esibirsi tra i ballerini anche Daniele: “Sono molto emozionato, è davvero tutto bello ma per quel che mi riguarda penso che la cosa più bella sia l’energia delle persone in quello studio ma anche qui”.

Poi è stata la volta di Antonia che ha cantato l’inedito Relax. Pur se l’inizio del percorso al serale non è stato affatto facile per lei, la cantante sta dimostrando di avere energia e talento: “In questo percorso sono cambiata anche se a volte è difficile percepirlo però ora lo sento. Ho imparato a non arrendermi piano piano anche perché è l’unica cosa che voglio fare nella mia vita”. Elena D’Amario sottolinea come il suo sia un insegnamento importante da trasmettere alle nuove generazioni, è importante credere nei propri sogni.

Dopo Francesco che ha portato sul palco tutta la sua energia e carisma sulle note de “Il ritmo delle cose” di Rkomi, si è esibito Nicolò in “Un’ora di follia”, il suo inedito: “Mi ricordo ancora la prima volta che ho cantato sul palco del serale ed è stato bellissimo, emozionante, ho avvertito il calore del pubblico. Senza di loro non sarei qui”, ha detto visibilmente emozionato. Al termine delle performance, Elena D’Amario ha invitato gli allievi a regalare le maglie del serale ai fan presenti.