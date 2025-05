Gerri è la nuova serie crime che approda su Rai1. Protagonista è un trentenne ispettore che deve risolvere dei casi ma che ha un passato nascosto. Scopriamo insieme quando andrà in onda, chi fa parte del cast e di cosa parla la fiction.

Gerri: di cosa parla e quando in tv

Su Rai1 una nuova serie crime è pronta ad entrare nei cuori dei telespettatori. Tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, la fiction racconta la storia di Gregorio Esposito, un ispettore soprannominato Gerri. La prima puntata di Gerri andrà in onda il 5 maggio 2025 in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1 e in streaming su Raiplay.

Ma qual è la trama? Gerri ha trent’anni ed è un ispettore di polizia napoletano di origine rom molto scrupoloso nel suo lavoro: studia con metodo i casi su cui indaga, prende appunti complicati per poi lanciarsi in decisioni avventate e a volte pericolose. Donnaiolo, piace alle donne ad eccezione della sua collega, la vice-ispettrice Lea Coen che sembra essere l’unica a non subire il suo fascino intuendo che è un uomo ancora profondamente irrisolto. Dietro alla sua corazza, Gerri infatti nasconde un animo profondamente inquieto e segnato da un passato misterioso da scoprire.

Occhi profondi, passato irrisolto, fascino pericoloso.

"Gerri" Esposito indaga sotto il sole della Puglia… e dentro sé stesso.

Una storia di misteri, passioni e verità nascoste. Dal #5maggio su #Rai1 e #RaiPlay: #Gerri pic.twitter.com/EMAoEUZ4bN — Rai1 (@RaiUno) April 28, 2025

La serie è stata girata interamente in Puglia ed è stata già venduta in numerosi paesi, tra cui Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Lituania, Bulgaria, Georgia, Spagna e America Latina.

Cast e anticipazioni prima puntata

Gerri è prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, in collaborazione con Rai Fiction, ed è scritta da Donatella Diamanti e Sofia Assirelli. Diretta da Giuseppe Bonito, in totale prevede quattro puntate. Nel cast troviamo Giulio Beranek nel ruolo dell’ispettore Gerri Esposito e Valentina Romani (ex Mare Fuori) in quello della vice-ispettrice Lea Coen. Accanto a loro ci sono: Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller.

Ma cosa vedremo nella prima puntata di Gerri che andrà in onda lunedì 5 maggio su Rai1? L’episodio si chiamerà ‘I figli sono pezzi di cuore‘ e sarà ambientato a Trani dove verrà trovato, su una spiaggia deserta, il corpo senza vita di Rossella Albani. Le indagini puntano sui legami della famiglia, dato che la giovane è la figlia di un potente avvocato, con i notabili locali, ma Gerri segue un’altra pista. Intanto, Alfredo Marinetti, suo diretto superiore, vuole indagare nel passato del poliziotto che ho la visto crescere in una casa-famiglia all’ombra del Vesuvio.