Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Domenica 10 maggio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera di Domenica 10 maggio 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, Domenica 10 maggio 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo

Su Rai1, preceduta dalla presentazione (2.070.000 – 16.8%), la puntata di Domenica In con Mara Venier e il suo gruppo di lavoro è stata seguita da 2.150.000 spettatori con il 18% nella prima parte e 1.731.000 spettatori con il 15.3% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.357.000 e il 12.5%). A seguire Da Noi… a Ruota Libera condotto magistralmente come sempre da Francesca Fialdini è stato visto in tv da 1.417.000 spettatori con il 12.8%.

Su Canale5, la soap Beautiful ha raggiunto un pubblico di 1.723.000 spettatori pari al 14.1%, Forbidden Fruit è seguita da 1.869.000 spettatori pari al 15.8% e La Forza di una Donna da 1.861.000 spettatori pari al 16.3%. Verissimo con l’immancabile Silvia Toffanin ha intrattenuto 1.915.000 spettatori pari al 17.7% nella prima parte e 1.733.000 spettatori pari al 15.8% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 1.787.000 e il 15.1%).

Share della fascia del Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.468.000 spettatori pari al 19.3%, mentre L’Eredità ha visto alla tv 3.464.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto ben 1.758.000 spettatori (14.5%), mentre Avanti un Altro! Story è stato scelto da 2.073.000 spettatori (14.8%).

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino ha conquistato 4.419.000 spettatori (23%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.484.000 – 19.2%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha incollato alla tv ben 4.210.000 spettatori pari al 21.8%.