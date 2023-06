Tutto pronto per Temptation Island 2023: sono state infatti presentate, attraverso dei video, le sette coppie che parteciperanno alla prossima edizione del programma. Alla conduzione del reality c’è sempre Filippo Bisciglia che mostrerà i video dei rispettivi partner corteggiati dalle tentatrici e dai tentatori. Vediamo insieme chi sono i protagonisti e quando andrà in onda su Canale 5.

‘Temptation Island 2023’, chi sono le 7 coppie e quando inizia il programma

Dopo la pausa dello scorso anno, torna in prima serata su Canale 5 Temptation Island 2023 a partire da lunedì 26 giugno alle ore 21.45 circa. Le coppie saranno formate da: Mirko e Perla, Alessia e Federico, Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe. Conosciamoli meglio e cerchiamo di capire perché partecipano al programma.

Mirko e Perla. Perla spiega: “Mi chiamo Perla, ho venticinque anni e sono fidanzata con Mirko da cinque anni. Ho scritto io a Temptation Island perché per amore suo mi sono trasferita a Rieti dalla mia città che è Salerno. E nonostante i miei sacrifici: ho rinunciato alla famiglia, al lavoro e alle amiche, ad oggi Mirko non mi rende felice. Questo perché è diventato apatico e non dà stimoli alla relazione”. Mirko si difende: “Io ci provo, ma vedo un muro davanti a me, come se qualsiasi cosa non è mai quella giusta”.

Ale e Federico. Alessia racconta: “Mi chiamo Alessia, ho 31 anni e vengo da Trieste. Sono fidanzata e convivo con Federico da tre anni. Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze: un matrimonio e una famiglia. Ma Federico non mi dà nessuna stabilità”. Federico però la pensa diversamente: “Il problema è che la mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua, vogliamo cose differenti: io non mi voglio sposare”. E la ragazza in lacrime: “Questa è la nostra ultima occasione, o ci sposiamo o ci lasciamo”.

Francesca e Manuel. Spiega Francesca: “Mi chiamo Francesca, ho ventidue anni e sono fidanzata con Manuel da due anni e quattro mesi. Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto ritorna. Da quando stiamo insieme mi ha lasciato cinque volte, io sono sempre lì che aspetto e lui di questo se ne approfitta. Sono esausta. Vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole: se stare con me o no”.

Manu e Isabella. In questa coppia è Manu a spiegare: “Sono Manu, ho 27 anni e sono fidanzato con Isabella da tre anni e mezzo. Io e Isabella veniamo da due realtà completamente diverse: io provengo da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano. Scrivo a Temptation Island perché sono molto innamorato di Isabella, sogno un futuro con lei. Vorrei anche andarci a convivere ma non troviamo un punto di incontro su dove andare”. Isabella invece dice: “Il mio lamentarmi non deriva dal nostro mondo diverso o da modi di vivere differenti, deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti. Se non fossi innamorata di Manu nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno”.

Vittoria e Daniele. È Daniele a scrivere al programma: “Sono io che scrivo al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo”. Vittoria, 32 anni, spiega che sono passati anni da quando lei ha espresso il desiderio di diventare madre. Daniele parla dell’ultimatum imposto dalla compagna e si sfoga: “Mi stai pressando, non ti ho mai detto tra due anni faremo un figlio, ti ho detto vedremo”.

Alessia e Davide. Alessia ha tradito Davide per anni con un uomo più grande di lei e spiega: “Ciao a tutti io sono Alessia, ho trentadue anni e sono fidanzata con Davide da ben undici anni. Devo dire che ho scritto io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione con una persona per circa due anni molto più grande di me, a giugno dell’anno scorso Davide ha scoperto tutto. In quest’anno ho fatto davvero di tutto per riconquistarlo. Purtroppo però credo di non esserci riuscita. Quindi adesso voglio capire se noi due possiamo rimanere insieme o altrimenti ci dobbiamo definitivamente lasciare e prendere così due strade diverse”. Davide controbatte: “Ho tenuto nascosto a lei che sapevo di questa storia per un anno e mezzo. Ho deciso di partecipare a “Temptation Island” perché voglio capire se riesco davvero a perdonare la mia ragazza e soprattutto a dimenticare quello che ha fatto in passato e che mi è stato fatto. Perché fino a oggi quando la guardo negli occhi c’è sempre una persona che ti ha tradito e non sta cambiando quello che provo”.

Gabriela e Giuseppe. Sono stati la prima coppia a essere presentati, lei ha scoperto che lui si è iscritto ad un sito di incontri. Spiega Gabriela: £Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che lui di nascosto si era iscritto a un sito di incontri. Però per sbaglio, il cretino, ha usato il mio numero e quindi l’ho scoperto. Che scemo, si faceva chiamare American Boy”.

Come funziona il programma

Saranno quindi sette le coppie presenti a Temptation Island 2023. Possono partecipare al reality le coppie che hanno un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non hanno figli in comune e non sono sposate. Per 21 giorni vivranno separati in un resort di lusso in compagnia di alcuni single tentatori. Durante le settimane, vedranno come si sta comportando l’altra metà e potranno decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati durante l’ultimo falò di confronto.