Temptation island 2023: Isabella chiede il falò di confronto al fidanzato Manu già durante il corso della prima puntata. Isabella è in lacrime, e confessa che se non fosse innamorata di Manu, non farebbe quello che ha fatto né continuerebbe a starci, ma il ragazzo non è convinto.

Lui non si sente alla sua altezza, non si sente accettato e spesso lei lo fa sentire inadeguato. Lei: “Io ho dato tutto a questo ragazzo. Sbaglio i modi in cui gli dico le cose, ma voglio solo spronarlo. Voglio un confronto con lui”. Ecco il Video Witty TV