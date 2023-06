Gabriela e Giuseppe sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2023: la presentazione in un video pubblicato sui social del programma.

Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe: il video di presentazione della prima coppia

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia nella splendida cornice di un resort da sogno in Sardegna. A distanza di poche settimane dalla prima puntata è stata presentata la prima coppia ufficiale dell’edizione 2023: si tratta di Gabriela e Giuseppe. Sulle pagine social del programma è stato condiviso il video di presentazione della coppia. Gabriela racconta di aver scoperto a gennaio 2023 il fidanzato Giuseppe su un sito di incontri e sicuramente ciò l’avrà spinta a partecipare al programma.

Ecco le parole di Gabriela nel video di presentazione con il fidanzato Giuseppe:

Ciao sono Gabriela, io e Giuseppe siamo fidanzati da sette anni. Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia. Questo perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio del 2023 ho scoperto che lui si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri. Però il cretino l’ha fatto per sbaglio usando il mio numero di cellulare. Quindi un pomeriggio mi è arrivato un messaggio con scritto ‘ciao stasera allora ci dobbiamo vedere’. Ma poi questo a stento sa l’italiano e su questa app si faceva chiamare American Boy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Temptation Island 2023, quando inizia e conduttore

Sei coppie di fidanzati, senza figli, sono pronti a mettersi alla prova nella nuova edizione di Temptation Island 2023 in partenza da lunedì 26 giugno 2023 in prima serata su Canale 5. A presentare il docu-reality prodotto dalla Fascino sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello oramai promosso nelle vesti di conduttore.

Le coppie di fidanzati sono pronti a mettere in gioco i propri sentimenti all’interno di un villaggio tra tentatori e tentatrici. Riusciranno a resistere alle tentazioni e ad uscire dal programma ancora insieme? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova edizione di Temptation in partenza da lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5.