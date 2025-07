Dove vedere in tv e in chiaro la Finale di Wimbledon 2025 tra Sinner e Alcaraz? Ancora una volta i migliori due tennisti al mondo si trovano a sfidarsi in una finale. Scopriamo insieme dove verrà trasmesso il match.

Finale di Wimbledon 2025: dove vedere in tv Sinner-Alcaraz

Manca poco alla Finale di Wimbledon 2025, terzo slam dell’anno. Ancora una volta ad arrivare allo scontro decisivo sono Jannik Sinner, numero uno al mondo, e Carlos Alcaraz, numero due al mondo. Il match conclusivo del torneo maschile è in programma per domenica 13 luglio 2025.

Ma dove vedere la Finale di Wimbledon 2025? Ad avere l’esclusiva di tutto il torneo è stato Sky che ha deciso di mandare in onda, in chiaro, la sfida decisiva. Sarà possibile vedere quindi il match tra Sinner e Alcarez anche su Tv8 a partire dalle ore 16. Il pre-partita sarà affidato a Eleonora Cottarelli con collegamenti da Londra e a seguire ci sarà un ampio postpartita e la cerimonia di premiazione. Gli abbonati potranno seguire la sfida su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su Now e SkyGo.

Carlos Alcaraz. Jannik Sinner. The gentlemen's singles final will be box office 🍿#Wimbledon pic.twitter.com/Y551cJsLSb — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

I precedenti tra i due tennisti primo e secondo al mondo

Jannik Sinner è arrivato in finale battendo Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-3; 6-3; 6-4, mentre Carlos Alcarez ha battuto in quattro set Fritz. Si tratta della tredicesima sfida tra i due tennisti primo e secondo nella classifica ATP (per ora è lo spagnolo ad avere la meglio con 8 vittorie contro 4).

Soltanto un mese fa, Sinner e Alcarez si erano incontrati nella finale del Roland Garros. Lo spagnolo, dopo un match durato quasi 5 ore e mezza, era poi riuscito a vincere il trofeo. Anche la finale degli Internazionali di tennis di Roma aveva visto il trionfo di Alcaraz su Sinner. Mentre agli Australian Open aveva vinto Sinner battendo in finale Alexander Zverev.