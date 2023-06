Una delle coppie che sta facendo già molto discutere è quella del biondissimo Federico dalla lunga chioma e la bruna Ale, che durante il primo falò ha pianto calde lacrime per le parole del fidanzato. In breve, il ragazzo ha spiegato ai sui compagni di avventura che sta bene con lei, si sente sereno ma non innamorato. E’ fidanzato da tre anni e mezzo con lei e da un anno e mezzo convivono. Uno degli altri fidanzati gli chiede: “Ma fra vent’anni, ti vedi con lei?” e Lui risponde senza esitazione di no.

la ragazza è molto delusa e visibilmente scossa, trova conforto nel tentatore Lollo, con il quale istaura subito un feeling particolare. Federico al primo falò vede dunque la sua fidanzata Ale, flirtare con Lollo e rimane spiazzato.

Cosa ne pensate della reazione di Federico? #TemptationIsland pic.twitter.com/34zIDlO6of — Temptation Island (@TemptationITA) June 26, 2023

Ecco Il Video Witty Tv.