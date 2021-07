Cosa succederà a Temptation Island 2021 stasera, durante la quinta e penultima puntata dello show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia? Le anticipazioni annunciano diversi colpi di scena, anche in merito ad una coppia il cui falò di confronto abbiamo visto settimana scorsa. Cosa accadrà nel nuovo falò di confronto fra Floriana e Federico?

Temptation Island 2021 stasera: le anticipazioni della quinta puntata

Stasera, lunedì 26 luglio, e domani, martedì 27 luglio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda un doppio e imperdibile appuntamento con Temptation Island. Le due puntate conclusive del docu-reality di successo prodotto da Fascino si preannunciano ricche di colpi di scena.

Nella prima puntata delle due tappe finali, ad esempio, si ripartirà proprio dal falò di confronto in cui Floriana ha scelto di tornare a casa da sola. Cosa è accaduto dopo? La ragazza ha cambiato idea? Ebbene a quanto pare l’ormai ex fidanzato Federico, non convito della scelta della separazione, ha chiesto di vedere ancora una volta Floriana.

Cosa è accaduto dopo? Floriana ha accettato ed è ritornata sui suoi passi oppure no?

Spazio poi ad un nuovo falò di confronto anticipato. Chi sarà però a chiederlo? In gioco sono rimaste le coppie composte da Jessica e Alessandro, Alessio e Natascia e per finire Manuela e Stefano?

Il pubblico attende con ansia di sapere come si concluderà, per i vari protagonisti, il viaggio all’interno dei sentimenti. Manuela e Stefano paiono pronti a lasciarsi. Entrambi hanno trovato una persona, nel villaggio, che ha regalato loro momenti di spensieratezza e che ha anche asserito di iniziare a provare dei sentimenti.

Jessica e Alessandro, invece, sono apparsi, dopo la decisione di lui di non concentrarsi più solo sull’allenamento, sempre più distanti.

Alessio e Natascia viaggiano hanno sempre viaggiato su binari opposti. Lei si è vissuta l’esperienza in totale spensieratezza. Lui ha sofferto tremendamente per i comportamenti di lei e non si è mai lasciato andare con nessuno.

Temptation Island 2021: le anticipazioni su Instagram

Per Alessandro non sarà una serata facile. Dopo aver visto un video nel pinnettu il giovane apparirà visibilmente scosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)



Alessio, invece, inizierà a capire che lui e la sua compagna sono davvero molto diversi fra loro e molto probabilmente il sentimento che li ha legati in passato non è più così forte da sopperire a tutto il resto. Le nuove consapevolezze di Alessio porteranno la coppia a scoppiare?