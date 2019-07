Come rivedere la terza puntata di Temptation Island 2019, in streaming on demand? Andata in onda ieri sera, lunedì 8 luglio, nel prime time di Canale 5, l’intera nuova serata con Filippo Bisciglia è disponibile, qui su Super guida, grazie al link ufficiale che rimanda al video Mediaset / Witty tv. Rivediamola, allora, in replica online, in questo filmato completo che la ripercorre, minuto dopo minuto e dall’inizio alla fine. Per il resto, ecco qui, nei relativi collegamenti ipertestuali, anche le due precedenti puntate, rispettivamente trasmesse lunedì 1 luglio e lunedì 24 giugno.