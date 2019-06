Cosa sappiamo di Temptation Island 2019? L’inizio del programma condotto da Filippo Bisciglia è già stato fissato? Quali coppie parteciperanno? Cosa sappiamo, ad oggi, del programma più atteso dell’estate? Ecco alcune news oltre a quelle che già vi avevamo annunciato. Sono usciti, infatti, i nomi delle prime coppie protagoniste della trasmissione, ma anche alcune caratteristiche dei vari fidanzati. Dalle prime impressioni sembra che la redazione abbia arruolato concorrenti molto promettenti. Quante scenate di gelosia e liti ci regaleranno?

Temptation Island 2019: i nomi dei protagonisti

Come vi avevamo già svelato a Temptation Island 2019 parteciperanno: Katia Fanelli e Vittorio Collina, ma anche Jessica e Andrea.

La prima coppia? Katia è subito apparsa molto agguerrita e pronta a vendicarsi del fidanzato: “Mi prendo tutto in libertà perché lui mi ha sempre fatto andare bene tutto. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi tutto il resto“. Con queste premesse è facile sapere che ne vedremo delle belle. Quale single, nel villaggio delle fidanzate, riuscirà quindi ad avvicinarsi a lei e a far ingelosire Vittorio? Cosa potrà mai accadere? La coppia uscirà più unita che mai dal programma oppure i due fidanzati sceglieranno di percorrere nuove strade e si diranno addio?

Jessica e Andrea, invece, sono apparsi molto decisi, mentre a far discutere sono stati, fin dalla presentazione, Nicola e Sabrina. Il loro problema? La differenza di età. Rivedremo in loro i problemi di coppia di Bettarini e della Larini, protagonisti dell’edizione Vip condotta da Simona Ventura?

Massimo e Ilaria, invece, paiono aver divergenze importanti soprattutto sui momenti di svago. Le partite di lui con la Play sono oggetto di molteplici discussioni. “Dentro casa mia non sono più me stesso, da cosa lo capisce? Che non può più farsi una partita alla PlayStation in tutta serenità“. E’ questo che ha detto il giovane. Come reagirà la fidanzata?

Nunzia e Arcangelo parteciperanno, invece, per togliersi alcuni dubbi. Ci riusciranno? In realtà Arcangelo non sembra proprio convinto, almeno dalla presentazione, di rimanere solo al fianco di Nunzia e di legarsi per sempre a lei.

Ultima coppia? Poteva mancare qualche protagonista di Uomini e Donne? Certo che no. A Temtpation Island 2019 arriveranno, direttamente dal trono Over: Cristina Corvaia e David Scarantino. Vista la facilità con cui hanno sempre litigato il studio, è ovvio che le discussioni e le scenate saranno all’ordine del giorno.

Temptation Island 2019 quando inizia: la data

Quando inizia Temptation Island 2019? La data non è ancora stata resa nota. La prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia sarebbe dovuta andare in onda il 17 giugno, ma è slittata. Si pensa che lo slittamento sia di solo una settimana e che il reality parta il 24 giugno, vi terremo aggiornati.