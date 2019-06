Sono iniziate le registrazioni di Temptation Island 2019, il reality show estivo prodotto dalla Fascino e condotto da Filippo Bisciglia. Anche quest’anno sei coppie di fidanzati saranno divisi in due villaggi e metteranno alla prova il loro amore. Nell’edizione nip non dovrebbero esserci coppie già note al piccolo schermo, tranne qualche piccola eccezione. Lo scorso anno, ad esempio, una coppia del trono over di Uomini e Donne partecipò a Temptation Island. La produzione, attraverso l’account ufficiale Instagram, ha ufficializzato le prime due coppie della nuova edizione.

Temptation Island 2019, chi sono le prime due coppie ufficiali

Temptation Island 2019 si avvicina. Le sei coppie di partecipanti hanno già iniziato la loro avventura. La produzione ieri pomeriggio ha annunciato le prime due coppie della nuova edizione di Temptation Island attraverso un piccolo frame del video di presentazione. Le loro dichiarazioni non fanno presagire nulla di positivo e il loro amore potrebbe essere messo già a dura prova.

Le prime due coppie ufficiali di Temptation Island 2019 non sono volti conosciuti. Come già anticipato, l’edizione non dovrebbe avere coppie note al piccolo schermo, anche se i telespettatori attendono con ansia la sorpresa da parte della produzione.

Temptation Island 2019, i nomi delle due coppie ufficiali

Gli amanti di Temptation Island 2019 sono in ansia per conoscere il cast completo del reality show estivo. La produzione nel frattempo ha reso nota l’identità delle prime due coppie attraverso un video di presentazione pubblicato sull’account ufficiale Instagram e sul sito di Witty Tv.

Katia e Vittorio

La prima coppia ufficiale di Temptation Island 2019 sono Katia Fanelli e Vittorio Collina. Vivono a Rimini, dove lei lavora in un noto centro commerciale, mentre lui è speaker e gioca nel Bellariva, squadra di seconda categoria. Il loro video di presentazione ha già suscitato molto scalpore. La ragazza, infatti, dichiara: “Mi prendo tutto in libertà perchè lui mi ha sempre fatto andare bene tutto. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi tutto il resto“. Lui chiede di partecipare a Temptation Island perchè vuole capire quanto amore prova Katia nei suoi confronti.

Jessica e Andrea

La seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2019 sono Jessica e Andrea. I due sono arrivati ad un passo dal matrimonio, ma lei ha deciso di disdire il giorno tanto atteso. La ragazza chiede di partecipare al reality show estivo perché vuole capire cosa prova nei confronti del suo fidanzato. Dal canto suo, Andrea dichiara: “Io so cosa voglio“.