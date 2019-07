A Temptation Island 2019 c’è stato o no il bacio tra Massimo e la single Elena? Nella quarta puntata del 15 luglio, Ilaria ha visionato un filmato riguardante il fidanzato Colantoni e la “tentatrice” Cianni. Le immagini, però, non sono sembrate chiarissime e, così, la Teolis è stata costretta a chiedere lumi a Filippo Bisciglia: “Si sono baciati o non si sono baciati?”, ha infatti chiesto la ragazza al padrone di casa. Peccato, però, che il commento del conduttore sia parso ancor meno chiaro della scena “incriminata”, cosicché al momento il dubbio resta. Riviviamo, allora, l’intera situazione, in questo video Witty tv / Mediaset tratto dal nuovo appuntamento col docu-reality di Canale 5.