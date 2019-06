“Destinazione Temptation Island“. Con queste parole, in un filmato pubblicato sui social, il romano Bisciglia annuncia che, a breve, ci sarà l’inizio delle riprese per quanto riguarda l’edizione 2019 dell’amato programma di Canale 5.

Temptation Island 2019, a breve l’inizio delle registrazioni: l’annuncio di Filippo Bisciglia sui social e le prime anticipazioni

E’ un video diffuso via Instagram, infatti, a contenere le prime anticipazioni circa l’inizio delle registrazioni di Temptation Island 2019. Questo, quindi, l’annuncio di Filippo Bisciglia, riconfermato alla guida del popolare reality show targato Maria De Filippi:

Ciao ragazzi! E’ ufficiale! Sono a Roma Fiumicino: destinazione Temptation Island, la mia destinazione preferita. Spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente.

Così, fatti quelli che sembrano i dovuti scongiuri pro ascolti, Bisciglia informa i telespettatori anche dei suoi minimi spostamenti per raggiungere la location in Sardegna, lì dove viene registrato il programma trasmesso da Mediaset:

A questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valigie, far costruire due pinnetti, aspettare che i ragazzi sbarchino (…), accendere un falò e iniziare a contare. 10, 9, 8,7,6,5,4,3,2,1…Temptation Island sta tornando!

Temptation Island 2019, i primi commenti del conduttore su chi partecipa. Nel cast anche Gemma Galgani?

Nel video pubblicato, però, il conduttore fa anche primi commenti su chi partecipa a Temptation Island 2019. Queste, infatti, le parole del presentatore romano a proposito dei “concorrenti” di questa settima edizione (inclusa la prima col titolo di “Vero amore”):

Non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi.

Nessuna news ufficiale, invece, viene comunicata circa le coppie partecipanti e i tentatori e le tentatrici di quest’anno. Insomma, almeno per il momento, non è dato ancora sapere chi c’è nel nuovo cast.

Intanto, però, pochi giorni fa a Uomini e donne, Maria De Filippi ha lasciato intendere che, tra le novità del reality, potrebbe esserci anche Gemma Galgani; del resto, non sarebbe neppure la prima volta per lei, vista la partecipazione nell’edizione 2018.

Insomma, queste le primissime anticipazioni su Temptation Island 2019, per cui – stando a quanto annunciato in anteprima da Super guida – la data di inizio del programma in tv e, dunque, della messa in onda della prima puntata è fissata per lunedì 17 giugno.