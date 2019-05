Oggi pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne. La puntata odierna si è aperta con i ringraziamenti di Tina Cipollari. L’opinionista ha voluto salutare tutti, dagli autori fino ai tecnici. Ad un certo punto, però, Maria De Filippi le ha nominato Gemma Galgani e Tina ha perso la compostezza assunta nelle scorse dirette. La conduttrice di Uomini e Donne, poi, ha lanciato anche una bomba incredibile sulla dama torinese.

Uomini e Donne, la bomba di Maria De Filippi su Gemma

Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi ha lanciato una vera e propria bomba su Gemma Galgani. La padrona di casa, parlando con Tina Cipollari, ha dichiarato: “Lo sai che quest’anno va in Sardegna?” E l’opinionista ha risposto: “Beata lei! Allora io vado in Sicilia“. La De Filippi poi ha aggiunto: “Gemma parteciperà a Temptation Island insieme al fidanzato“. La Cipollari incredula ha chiesto a Maria De Filippi se fosse uno scherzo e la conduttrice ha risposto in modo molto vago.

Uomini e Donne, Gemma Galgani andrà a Temptation Island?

Restano molti dubbi dunque sull’approdo di Gemma Galgani a Temptation Island. Maria De Filippi, come si suol dire, ha lanciato il sasso ed ha nascosto la mano. La dama del trono over di Uomini e Donne ha già partecipato lo scorso anno al reality show estivo. Gemma sbarcò in Sardegna per fare una sorpresa all’amica Ida Platano. Quest’anno, però, la Galgani potrebbe partecipare come concorrente insieme a Mario, il suo nuovo partner.

Le registrazione di Temptation Island inizieranno proprio nei prossimi giorni. Il reality show andrà in onda tra fine giugno e inizio luglio. Il conduttore sarà ancora Filippo Bisciglia. Non si conosce ancora, invece, il conduttore o la conduttrice di Temptation Island Vip. Il reality show potrebbe addirittura slittare.