Tempesta in Honduras, naufraghi dell’Isola dei Famosi messi in sicurezza per via delle condizioni meteo avverse. A rivelarlo è stato l’inviato dell’Isola, Alvin che attraverso delle stories di Instagram ha reso noto la situazione climatica in Honduras. C’è stata in pratica una tempesta e si è reso necessario mettere i naufraghi in sicurezza. Ma scopriamo meglio nel dettaglio cosa sta succedendo e come stanno i naufraghi.

Isola dei Famosi 2022: tempesta in Honduras, Alvin ci informa sui naufraghi

Le condizioni climatiche in Honduras non sono delle migliori: una tempesta ha colto di sorpresa i naufraghi, concorrenti dell’adventure game condotto da Ilary Blasi. La produzione, dunque ha dovuto mettere l’intero cast in sicurezza, come ha spiegato Alvin in queste ore attraverso della Instagram stories.

Isola dei famosi 2022, Alvin dall’Honduras: “Brutto tempo, abbiamo messo i naufraghi in sicurezza”

“La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, quindi piove e a Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione. Quindi abbiamo messo i naufraghi in sicurezza quindi è tutto a posto, volevo comunicarvelo. Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo“.

Alvin prosegue dicendo:

“Amici è ufficiale, la vita ai Caraibi quando piove è un pochino più complessa” ha dichiarato Alvin in una diretta Instagram piuttosto traballante.

Purtroppo i temporali in Honduras non sono come da noi in Italia, anche se ultimamente, anche nel nostro Paese le piogge abbondanti hanno fatto veri e propri disastri per via delle alluvioni. Ad ogni modo i naufraghi stanno bene sono stati messi in sicurezza e si aspetta che le condizioni meteo migliorino per proseguire il reality.

I concorrenti a L'Isola dei Famosi non hanno fatto in tempo a vincere il telo per coprirsi dalla pioggia che in Honduras è scoppiato il mal tempo.#Isola pic.twitter.com/BC0lo38o0C — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 27, 2022

Isola dei Famosi 2022: chi è al televoto?

Intanto vi ricordiamo che il televoto è ancora aperto e la scelta deve essere fatta tra la coppia formata da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, e l’altra coppia formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi. Chi avrà la meglio?

Per scoprirlo non ci resta che attendere la puntata del 28 marzo 2022 in prima serata su canale 5 ed avere anche gli aggiornamenti sulle condizioni meteo.