Sarà un disastro annunciato quello a cui assisteremo nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore e che coinvolgerà Henry, sua madre Sophia, Krüger e i Saalfeld. Il giovane Sydow ha sempre sostenuto che sua madre non arretrebbe davanti a nulla, e nei prossimi episodi vedremo di cosa sarà capace la nuova dark lady del Fürstenhof.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Sophia incastra Krüger

Chi può conoscere una donna meglio del proprio figlio? Henry Sydow ha più volte dichiarato che sua madre – quando ci sono in gioco gli affari – non arretrebbe davanti a nulla, e le sue affermazioni troveranno conferma in quanto accadrà nelle prossime puntate Tempesta d’amore.

Sophia mira a prendersi il Fürstenhof e niente o nessuno sembra poterla fermare!

Dopo aver ricattato prima suo figlio, poi Maxi e Alexandra, la Wagner tenterà di ingannare Christoph, con una proposta talmente vantaggiosa alla quale (secondo lei) l’albergatore non saprà resistere. Tuttavia sarà proprio quell’aspetto troppo favorevole nella trattativa della catena alberghiera Sparkfleet Resorts a metterlo in guardia.

Prima di accettare, Christoph vorrà fare una ulteriore verifica, e chiederà al fidato Krüger di indagare a fondo sull’attività che gli sarà stata proposta. Sophia a quel punto vedrà il suo piano vacillare e dovrà correre ai ripari. Come? La dark lady inizierà a fare indagini sul passato dell’investigatore e scoprirà un segreto che potrebbe condurlo direttamente dietro le sbarre. A quel punto metterà Krüger alle strette: se non convincerà Christoph a firmare l’accordo, lei gli rovinerà la vita.

A Krüger non rimarrà altro da fare che ingannare Saalfeld, e se in un primo momento l’investigatore sarà stato propenso a sconsigliare Christoph sull’acquisto, improvvisamente gli descriverà quell’affare come molto vantaggioso. Tutto questo porterà al trionfo della dark lady, che sarà quindi a un passo dal mettere le mani sul Fürstenhof.

Perché Sophia vuole diventare padrona del Fürstenhof?

Sophia Wagner è a capo di un impero finanziario davvero impressionante, anche se costruito sulla base di ricatti e riciclaggi di denaro. Fin dal suo arrivo al Fürstenhof – motivato dal desiderio di riappacificarsi con il figlio Henry – la donna è rimasta colpita dal prestigioso hotel. Quando poi ha scoperto che l’albergo possedeva anche una licenza per il gioco d’azzardo, non ha saputo resistere.

Abituata a muoversi egregiamente in quell’ambiente, la Wagner ha immaginato che il Fürstenhof – nelle sue mani – potesse diventare un’autentica miniera d’oro.