Cosa ci riservano le puntate future Tempesta d’Amore? I fans della soap tedesca possono gioire davanti all’annuncio che Sturm der Liebe (questo il titolo originale delle serie) avrà una 21° stagione. Insieme all’annuncio ufficiale sono arrivati anche i primi rumors sulle nuove trame, e tra queste spicca l’arrivo di Miro, che segnerà inevitabilmente il destino di Greta Bergmann e del suo nuovo partner Luis Sommer.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: Luis arriva al Fürstenhof

Mentre i telespettatori italiani hanno da poco festeggiato l’ufficializzazione della relazione tra Greta e Noah, i fans tedeschi stanno assistendo a un nuovo intreccio amoroso che vede la Bergmann al fianco di un nuovo partner.

La cuoca ha da tempo dimenticato il suo amore per Noah, anche grazie a Luis Gommer, un ragazzo affascinante e talentuoso che arriverà al Fürstenhof per occuparsi della cucina. Tra la ragazza e il nuovo chef si creerà subito un’alchimia perfetta e i due, oltre ad essere uniti dalla passione per la cucina, finiranno presto per fare coppia fissa anche nella vita privata.

La loro unione sembrerà perfetta, almeno fino a quando un nuovo personaggio non si staglierà all’orizzonte.

Greta si innamora di Miro nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

A stravolgere la love story tra Greta e Luis sarà Miro Falk, che giungerà nella città tedesca per gestire il salone di bellezza un tempo appartenuto a Shirin. Il nuovo proprietario del salone mostrerà subito un gusto piuttosto bizzarro in fatto di moda, tanto che inizialmente verrà “etichettato” come omosessuale dai colleghi.

Tuttavia la prima impressione si rivelerà errata, visto che ben presto il giovane metterà gli occhi su Greta, che non tarderà a ricambiare i suoi sentimenti.

Tempesta d’Amore, trame tedesche: Greta protagonista di un triangolo amoroso

La Bergmann inizierà così a nutrire profondi sensi di colpa nei confronti di Luis, e il suo umore peggiorerà nel momento in cui scoprirà che Miro – pur ammettendo di amarla – non avrà intenzione di impegnarsi in una relazione seria e stabile.

Il proprietario del salone di bellezza le rivelerà di essere ancora profondamente turbato per la drammatica scomparsa della fidanzata. Inizierà così un triangolo amoroso che vedrà protagonisti Greta, Luis e Miro, e che promette di regalarci molti colpi di scena.

Curiosi di scoprire cos’altro accadrà in Tempesta d’Amore? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla vostra soap preferita.