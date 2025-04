Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 21 al 25 aprile? La soap tedesca non si ferma neppure nei giorni festivi, e prosegue nella fascia mattutina di Rete 4 con episodi che ci regaleranno trame settimanali ricche di colpi di scena. Cosa accadrà nella soap tedesca ambientata al Fürstenhof? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’Amore, anticipazioni al 25 aprile 2025

Greta vuol fare una sorpresa a Noah, e regalargli i biglietti per il concerto della sua band preferita. Quando però scopre che la data della kermesse coincide con quella in cui si terrà uno show di cucina cambia idea. Tutto questo fa infuriare Schwarzbach.

I due discutono e al termine del loro litigio Noah se ne va, deciso a mettere al primo posto la sua carriera. Il ragazzo parte per Colonia, e qui incontra Verena. Il loro appuntamento prende però una piega inaspettata e – dopo una notte passata insieme alla donna – Schwarzbach lascia la città sconvolto.

Noah si rifugia da un amico a Francoforte. Poco dopo riceve un messaggio da Greta e decide di tornare a Bichleim. Quando Greta lo vede è al settimo cielo, e la sua gioia aumenta nel momento in cui lui le dice di aver rinunciato al lavoro a Colonia.

Una doccia fredda attende però la cuoca, che certo non immagina il vero motivo di questa decisione. Noah le confessa il tradimento e lei è sconvolta. Riuscirà a perdonarlo?

Spoiler Tempesta d’Amore: la scelta di Ana

Ana riceve un’offerta di lavoro da Wilma. La proposta è davvero vantaggiosa e le consentirebbe di risolvere i suoi problemi economici, ma la costringe a scontrarsi con Nicole, che non appare entusiasta all’idea che la ragazza lavori per la baronessa.

La vicinanza della donna si rivela comunque utile per aiutare Ana a vedere con chiarezza il suo rapporto con Philipp. Wilma è infatti convinta che lui non sia quel gran bravo ragazzo che la giovane crede, e insinua in lei il dubbio che Brandes sia in realtà interessato unicamente al suo patrimonio. Dopo un primo momento di incredulità, Ana inizia a credere che i sospetti di Wilma siano veri.

Nel frattempo la situazione sembra distendersi, e anche Nicole finisce per accettare l’idea che la ragazza lavori per la baronessa, salvo poi avere una discussione accesa con quest’ultima.

Tregua tra Markus e Christoph nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Tra Markus Saalfeld e Christoph Schwarzbach è ormai guerra aperta, ma a sorpresa i due “nemici giurati” decidono di deporre momentaneamente le armi nel momento in cui scoprono che Julian potrebbe finire a processo.

La ritrovata vicinanza tra Markus e Alexandra rischia però di riaccendere le rivalità, e non è solo Christoph a soffrire di gelosia per questa situazione. Anche Katja infatti – resa insicura dall’albergatore – finisce per parlare con Markus e gli dice che non riesce più a fidarsi di lui. Subito dopo si pente di ciò che ha detto e cerca di rimediare: sarà troppo tardi?

Tempesta d’Amore, trame settimanali: Alexandra sconvolta

L’arrivo di un ospite importante al Fürstenhof genera scompiglio. Mentre tutti gli altri comproprietari dell’hotel si preparano ad accogliere il miliardario Steven Cross, Alexandra va nel panico all’idea di doversi mostrare in pubblico.

Facendo un grande sforzo su sé stessa, alla fine riesce a presentarsi con gli altri, salvo poi fuggire subito dopo disperata per andare a rifugiarsi nella sua camera. Quando Christoph la raggiunge e tenta di consolarla, tra di loro scoppia l’ennesima discussione.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Philipp inizia a lavorare come direttore amministrativo al Fürstenhof, ma si scontra subito con Werner.

Markus prova ad avvicinarsi a Vincent, ma i suoi tentativi sembrano cadere nel vuoto, almeno fino a quando il veterinario non fa un sogno che lo porta a riflettere.

Katja prova a riavvicinarsi a Markus, ma subito dopo – in occasione di un diverbio tra lui e Werner – si schiera dalla parte di quest’ultimo, spingendo Schwarzbach a riflettere sull’impossibilità di portare avanti una relazione con lei.

“Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare è il tema del ballo in maschera che viene organizzato al Fürstenhof, e che promette di regalare qualche emozione. Ana scopre infatti che anche Philipp intende partecipare e non può fare ameno di fantasticare.