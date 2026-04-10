Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 13 al 17 aprile.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 17 aprile

La sete di potere non tende ad attenuarsi, e Sophia Wagner appare sempre più spietata. La nuova dark lady – dopo essersi impossessata del Fürstenhof con l’inganno (e con l’aiuto inconsapevole di Maxi) – decide di cacciare di casa Saalfeld e Schwarzbach.

Christoph e Alexandra rischiano così di dover lasciare il loro appartamento. Fortunatamente però, Henry convince la madre a tornare sui suoi passi, e poco dopo riesce a tranquillizare Maxi dicendole di averla persuasa a lasciare che la sua famiglia rimanga nella sua casa. Lei però non è affatto tranquilla, e gli risponde che per loro non c’è più futuro. E mentre Henry si prepara a pagare il prezzo altissimo che ha dovuto pagare per consentire tutto ciò, Christoph medita vendetta.

Sophia affronta Maxi, che le rinfaccia di essere una pessima madre, mentre l’albergatore mette a punto una nuova strategia per annientare definitivamente la dark lady, usando Henry a proprio vantaggio.

Nuovi arrivi nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Sono ben due le new entry che sorprenderanno i fans della serie tv tedesca in questa settimana. A fare il suo ingresso per primo è Yannik Rudloff, il medico chiamato da Michael a sostituirlo. Non appena mette piede a Bichleim, il dottore inizia a flirtare con Yvonne, facendo infuriare Erik Vogt. La situazione rischia di precipitare quando la Klee inizia a preparare una campagna promozionale per il suo caffé e sceglie proprio Yannik come modello.

Poco dopo tocca a Larissa Mahnke fare il suo ingresso nel cast. La ragazza è una ricca ereditiera, ma sorpattutto scopriamo che è amica di Sophia.

Lale riceve un aiuto inaspettato da Sophia: news Tempesta d’amore

Lale è disperata e cerca un modo per coprire il furto che ha commesso ai danni della fondazione di Theo. Deve trovare una soluzione prima che si svolga l’evento di beneficienza, programmato di lì a poco.

Un aiuto inaspettato (e del tutto involontario) le arriva da Sophia. La dark lady infatti intende far saltare l’evento programmato, un fatto che giocherebbe decisamente a favore di Lale salvandola in extremis.

Le sue speranze però durano poco, visto che Fanny riesce a sventare il piano della Wagner e salvare la situazione. A quel punto Lale sembra avere ben poche speranze, e distrutta si confida proprio con la giardiniera che – una volta scoperti i motivi per cui avrebbe voluto che l’evento non si svolgesse – si muove a compassione e le presta il denaro necessario per coprire il fondo mancante.

Cos’altro accade nella soap tedesca di Rete 4?

Maxi e Henry si ritrovano in modo del tutto casuale davanti al loro pozzo, e appare subito evidente che il feeling che li attrae non è mai sparito: riuscirà lei a perdonarlo?

Intanto per il giovane arriva il momento di “pagare” il suo debito con la madre. Dopo aver promesso a Sophia il suo aiuto in cambio della concessione fatta ai Saalfeld di rimanere nella loro casa, deve prendere per lei una valigetta misteriosa. Christoph sospetta che all’interno vi sia del denaro sporco e – sperando di ottenre le prove sui traffici illeciti della Wagner – chiede a Maxi di sottrarla a Henry.

Yannik si rivela un uomo alquanto misterioso, e presto Michael scopre che il medico ha nascosto le sue vere referenze: cosa cerca di nascondere?