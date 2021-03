Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 20 al 26 marzo 2021 preannunciano una settimana ricca di avvenimenti al Fürstenhof: la situazione dopo l’incendio appare drammatica. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 20 al 26 marzo 2021

Quando due proprietari delle auto rimaste coinvolte in mezzo alle fiamme che hanno invaso l’hotel chiedono risarcimenti per un milione e la banca rifiuta il prestito a causa dei ricatti di Ariane al direttore la situazione appare davvero difficile.

La donna manda a monte il piano di Tim per risarcire i proprietari delle auto distrutte. Questo induce Christoph ad intrufolarsi nella camera della donna e frugare nei cassetti. Mentre cerca qualche prova che la leghi a quanto accaduto viene sorpreso da Seline. Christoph è però riuscito a trovare una camicetta di Ariane sporca di fuliggine e si convince ancora di più che vi sia lei dietro all’incendio. Selina non riesce a credere a quanto sostenuto da Christoph. Poco dopo chiede una spiegazione ad Ariane, che ovviamente nega tutto.

Cornelia e Rosalie sono innamorate rispettivamente di Robert e Michael, ma mentre le cose per Rosalie sembrano mettersi nel migliore dei modi, Cornelia va incontro ad una delusione perché capisce di non avere alcuna possibilità con Robert.

Paul chiede un congedo non retribuito per poter partire e fare il giro del mondo con Michelle, ma Ariane glielo nega e lo costringe a dare le dimissioni. Il giovane si trova così senza lavoro. Michael gli propone di rilevare lo studio di fisioterapia di un suo amico a Monaco: se decide di rilevarlo deve però farlo subito e rinunciare al viaggio. Paul appare titubante e dopo averci pensato dice all’amico che non dispone della somma necessaria e che i locali non sono adatti. Anche Michelle cerca di ottenere qualche informazione sullo studio e, parlando con Michael, scopre invece che sarebbe perfetto.

Spoiler Tempesta d’Amore: matrimonio alle porte per Franzi e Steffen?

Franzi è divisa tra la tristezza al pensiero di trasferirsi ad Amsterdam e lasciare tutto e il desiderio di seguire Steffen. Quando il ragazzo le chiede di sposarlo però accetta. Per ufficializzare il loro fidanzamento manca ancora l’anello. Steffen prenota il salone blu ed inizia ad organizzare la festa di fidanzamento, precisando però che il matrimonio avverrà ad Amsterdam.

Per sapere cos’altro accadrà al Fürstenhof, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.